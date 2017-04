Live-Pressekonferenz : Außerirdisches Leben: Nasa hat offenbar neue „Ozean-Welten“ entdeckt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Washington | Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will am Donnerstagabend um 20 Uhr deutscher Zeit auf einer Pressekonferenz neue Entdeckungen veröffentlichen. Dabei geht es um Leben in Ozeanen auf anderen Planeten unseres Sonnensystems. Die neuen Ergebnisse haben die Raumsonde Cassini und das Hubble-Teleskop gewonnen.

Ozeane prägen das Leben auf der Erde und sind für die Entstehung von Leben auf der Erde maßgeblich verantwortlich. Die Nasa sucht daher nach Ozeanen auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem und darüber hinaus.

Experten werden dem Event im James-Webb-Auditorium in Washington beiwohnen. Die Konferenz wird live im Nasa-Fernsehen und auf der Nasa-Webseite übertragen. Über den Hashtag #AskNASA werden auch Fragen von Bürgern beantwortet.

Bei der Pressekonferenz geht es auch um die zukünftige Weltraumforschung nach außerirdischem Leben und die Europa-Clipper-Mission, die in den 2020er Jahren starten soll. Dabei soll der Jupiter-Mond Europa weiter auf Habitabilität untersucht werden.

Fakten über das Wasser auf der Erde:

71 Prozent der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt

Die auf der Erde vorhandene Wassermenge beträgt etwa 1,386 Milliarden km 3 .

. 96,5 Prozent des Wassers auf der Erde ist Ozean-Wasser

Nur drei Prozent des Wassers ist Trinkwasser

Zwei Drittel des Frischwassers befindet sich in gefrorenem Zustand (Gletscher, Polkappen)

Was ist Habitabilität?

Laut Definition des Instituts für Planetenforschung (DLR) gilt ein Planet als habitabel (bewohnbar), wenn auf ihm Leben über einen längeren Zeitraum hinweg aufrecht erhalten werden kann. Ein solcher Planet muss drei grundlegende Voraussetzungen erfüllen:

1. Es muss genügend Energie für den Stoffwechsel und die Reproduktion der Lebewesen geben.

2. Leben beruht auf flüssigem Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

3. Grundlage für Leben, wie wir es kennen, bildet Kohlenstoff. Ungewiss ist, ob andere Elemente den Grundbaustein von Leben bilden können.

Fest steht: Umkreist ein Planet seinen Stern zu nah, würde das Wasser auf der Oberfläche verdampfen, bei weiter entfernten Planeten würde es gefrieren. Bei heißeren Sternen befindet sich die habitable Zone weiter entfernt als bei kühleren Sternen.

Allein in unserem Sonnensystem könnten viele Ozeane verborgen sein

Auf der Venus gab es früher vermutlich mal Ozeane. Da unserem Nachbarplaneten allerdings ein starkes Magnetfeld fehlt, sorgte ein Treibhauseffekt dafür, dass die steigenden Temperaturen das Wasser zum Kochen brachten. Solarwinde wehten den Wasserdampf ins All.

Auch der Mars soll früher erdähnlich gewesen sein – mit einer dicken Atmosphäre und Ozeanen. Vor Milliarden von Jahren verlor der Mars dann sein schützendes Magnetfeld, wodurch der Planet durch Solarwinde und Weltraumwetter verwundbar wurde. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Mars seither rund 87 Prozent seines Wassers verloren hat.

Auch unter der Eiskruste des Jupiter-Mondes Europa wird ein Salz-Ozean vermutet. Jupiter sorgt durch eine sogenannte „Gezeitenheizung“ dafür, dass Europas Meer flüssig bleibt. Auch der Jupiter-Mond Ganymede, der ein eigenes Magnetfeld besitzt, soll einen unterirdischen Ozean besitzen. Der größte Mond unseres Sonnensystems könnte mehrere Eis- und Wasserschichten zwischen Hülle und Kern haben. Und Jupiter-Mond Callisto hat eine rund 200 Kilometer dicke Eisschicht auf der Oberfläche. Darunter wird ein Ozean vermutet.

Der Saturn-Mond Enceladus hat eine Kappe aus Eis am Südpol. Darunter vermuten Wissenschaftler ein Wasserreservoir. Auch auf dem Saturn-Mond Titan soll ein Ozean 50 Kilometer unter einer dicken Eisschicht verborgen sein.

Der Neptun-Mond Triton gibt es Vermutungen, dass ein Ozean unter der Oberfläche existiert. Auch auf dem Zwergplaneten Pluto wird Wasser vermutet. Mysteriöse Linien könnten ein Hinweis auf unterirdische Wassermassen sein.

Und in anderen Sonnensystemen?

„Hat-P-11b“ ist in etwa so groß wie Neptun und der kleinste Exoplanet mit Wasserdampf in der Atmosphäre. Er ist 120 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schwan (Cygnus). Bekannter ist „Kepler-22b“. Er ist der erste entdeckte Planet, der sich in einer habitablen Zone befindet. Dort könnte Wasser auf der Oberfläche existieren. 2,4 Mal größer als die Erde wird er auch als „Super-Erde“ bezeichnet. Woraus er besteht, ist noch unbekannt. Er ist 600 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Auch „Kepler-452b“ ist ein erdähnlicher Planet in einer habitablen Zone. Er wurde am 23. Juli 2015 entdeckt. Er kreist um einen sonnenähnlichen Stern, der 1400 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Weitere entdeckte Exoplaneten sind „Kepler-62f“ und „Kepler-62e“. Auf beiden könnte erdähnliches Leben möglich sein.

Weitere Informationen zu „Ocean Worlds“ gibt es auf einer Themenseite der Nasa.

13.Apr.2017