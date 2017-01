Outlet-Center Neumünster : Verwirrende Preise, schlechtere Qualität: Outlet-Center in der Kritik

1 von 1 Foto: bluhm 1 von 1

Neumünster | Mit der günstigen Markenware ist es in Outlet-Centern offenbar mitunter nicht so weit her. Das berichtete zumindest das NDR-Magazin „Markt“. Auch an der Qualität der angebotenen Produkte gab es Kritik.

Reporter haben dem Bericht zufolge in einer Stichprobe Kleidungsstücke im Outlet-Center Neumünster gekauft. Recherchen bei den Herstellern hätten dann ergeben, dass diese Produkte im regulären Handel gar nicht zu haben waren. Und nicht nur das: „Markt“ ließ Textilexperten der Akademie Mode und Design in Hamburg die Qualität der gekauften Outlet-Produkte überprüfen. Das Ergebnis: Im Vergleich zu ähnlichen Produkten der Markenhändler aus dem regulären Verkauf war die Qualität der Outlet-Mode zum Teil minderwertiger. So war das Futter eines Winterschuhs der Marke UGG den Angaben zufolge schlechter verarbeitet als beim Original. Ein Polo-Shirt von Ralph Lauren wurde ebenfalls kritisiert, da die Baumwolle körniger sei und teilweise schief geschnitten gewesen sei. Bei einem Polo-Shirt von Tommy Hilfiger sei auch die Passform nach Ansicht der Experten schlechter als beim Original.

Als „verwirrend“ wurden die Preise im Outlet-Center kritisiert. So seien auf vielen Waren vermeintliche Ursprungspreise ausgezeichnet – obwohl es diese Produkte so im regulären Handel nie gegeben hat.

Die Wettbewerbszentrale sieht das kritisch. „Wenn dieser höhere Preis, der hier als Originalpreis gekennzeichnet ist, so nicht gefordert wurde, dann ist das ein Fall von irreführender Werbung über die Preisgestaltung“, sagte Peter Brammen, Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale in Hamburg.

von Till H. Lorenz

erstellt am 31.Jan.2017 | 08:17 Uhr

