Anteil steigt euf 15 Prozent : Verband: Mineralwasser ohne Kohlensäure 2016 ein Renner

Mineralwasser ohne Kohlensäure wird bei den Verbrauchern in Deutschland immer beliebter. Unter allen Sorten verzeichnete dieses Produkt im vergangenen Jahr ein Plus von 10 Prozent, teilte der Verband Deutscher Mineralbrunnen auf Basis einer Hochrechnung in Bonn mit.