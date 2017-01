Börse in Frankfurt : Trumps Politik drückt weiter auf Laune der Dax-Anleger

1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Inzwischen kündigte die US-Regierung den Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP an. Am Ende schloss der Leitindex 0,73 Prozent tiefer bei 11.545,75 Punkten.

Die Euphorie über die zunächst noch vagen Pläne Trumps, die den Aktienmärkten Ende 2016 eine Jahresendrally gebracht hatte, scheint damit zumindest vorerst vorbei zu sein. Der US-Präsident unterzeichnete am Montag einen Erlass zur Aufkündigung von TTP. Schon die Ankündigung dieses Schrittes hatte bei den US-Handelspartnern in Asien starke Irritationen ausgelöst. Das TPP-Abkommen ist von 12 Staaten einschließlich der USA geschlossen worden, war aber noch nicht in Kraft getreten.

Trump gab am Montag erste grobe Hinweise zu den von ihm geplanten Handelsschranken. Unternehmen will er den Standort USA mit reduzierten Steuern und abgebauten Regulierungen schmackhaft machen. «Alles, was sie tun müssen, ist zu bleiben», sagte Trump und drohte andernfalls mit Strafzöllen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte am Montag 0,34 Prozent auf 22.568,48 Zähler ein. Für die Technologiewerte im TecDax ging es um 0,30 Prozent auf 1830,38 Punkte nach unten.

Auch in New York zeigten sich Anleger am Montag zunächst verunsichert, wie der schwach in den Handel gestartete Leitindex Dow Jones Industrial zeigte.

Fallende Kurse gab es im Finanzsektor, der lange von der Hoffnung auf eine unter Trump gelockerte Regulierung profitiert hatte. Commerzbank-Aktien waren inmitten einer europaweit sehr schwachen Branchentendenz mit minus 2 Prozent der größte Dax-Verlierer.

Nach unten ging es auch für Pharmawerte, deren Preisgefüge der neue US-Präsident jüngst den Kampf angesagt hatte. Anteile der Merck KGaA litten mit minus 1,41 Prozent außerdem unter einem Bericht der «Frankfurter Allgemeine Zeitung», wonach das Unternehmen bei der lukrativen Krebsarznei Erbitux in diesem Jahr mit einem nur stagnierenden Umsatz rechne.

Unangefochtener Favorit im Dax waren dagegen die Volkswagen-Papiere. Die Aktien zogen an der Dax-Spitze um mehr als 3 Prozent an und hoben sich so positiv vom Sektor ab. Papiere von BMW und Daimler dagegen gehörten im Dax zu den Verlierern.

Auch unter den Nebenwerten gingen einige größere Kursbewegungen von Analystenstimmen aus. Titel von Innogy kletterten im MDax um 1,41 Prozent. Unter den Kleinwerten im SDax nahmen die Aktien des Sportartikel-Herstellers Puma mit 5,5 Prozent Plus die Spitze ein.

Das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen TLG Immobilien überzeugte mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen für 2016. Die Anteilscheine gewannen im SDax rund 3 Prozent. Im TecDax setzten Siltronic-Aktien ihre Kursrally der vergangenen Monate eindrucksvoll fort. Mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent auf 52,42 Euro schafften sie es erstmals über die Marke von 50 Euro.

Der EuroStoxx 50 fiel ähnlich stark wie der Dax um 0,80 Prozent auf 3273,04 Punkte. Auch in Paris und in London standen am Ende rote Vorzeichen auf der Kurstafel. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ging es zum europäischen Handelsschluss um fast ein halbes Prozent nach unten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 141,80 Punkte, während der richtungweisende Euro-Bund-Future zuletzt um knapp ein halbes Prozent auf 163,25 Punkte kletterte.

Der Eurokurs erreichte angesichts der Sorgen um die US-Wirtschaftspolitik den höchsten Stand seit Dezember. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,0741 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0715 (Freitag: 1,0632) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9333 (0,9406) Euro.

erstellt am 23.Jan.2017 | 18:28 Uhr