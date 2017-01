Vermiedene Netzentgelte : Stromnetz-Abgaben werden leicht gedämpft - Habeck fordert einheitliche Preise

1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Kiel/Berlin | Der Bund will die Kosten für Stromnetze etwas dämpfen - lässt die zugesagte bundesweite Angleichung der Abgaben aber weiter offen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf, der nur eine schrittweise Abschaffung der sogenannten vermiedenen Netzentgelte vorsieht. Dabei handelt es sich um Zahlungen für dezentrale Einspeisungen von Ökostrom, die aus den Netzkosten finanziert werden.

Die Netzentgelte machen ein Viertel der Stromkosten aus. Vor allem im Osten und Norden sind sie hoch. Eigentlich sollten bundesweit einheitliche Übertragungsnetzentgelte die Schieflage beseitigen. Mit dem Gesetzentwurf werden „vermiedene Entgelte“ schrittweise an die Energiewende angepasst. Hintergrund ist, dass Ökostrom zunehmend dezentral erzeugt und nicht mehr vor Ort verbraucht wird. Betreiber erhalten bisher ein Entgelt für vermiedene Netznutzung.

Aus Kiel kam Kritik. Energieminister Robert Habeck bekräftigte die Forderung nach einheitlichen Netzentgelten. „Die Bundesregierung versteht immer noch nicht, dass die Energiewende ein gemeinsames Projekt für ganz Deutschland ist“, sagte der Grünen- Politiker. Bei Offshore-Umlage und Kosten für Erdverkabelung sei längst anerkannt, was auch für die Übertragungsnetzentgelte gelten müsse: „Die Kosten müssen von allen gemeinsam getragen werden“.

Deshalb würden einheitliche Entgelte benötigt. „Dafür haben wir uns im Bundesrat eingesetzt und wir werden das weiter verfolgen“, sagte Habeck. Positiv sei die Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte. Die bedeute spürbare Entlastungen für Schleswig-Holstein.

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 17:22 Uhr

