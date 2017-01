Verbraucherzentrale Hamburg : Mehr Geld für weniger Wasser: Evian ist die Mogelpackung des Jahres

1 von 1 Foto: Verbraucherzentrale Hamburg 1 von 1

Hamburg | Es ist eine äußerst zweifelhafte Ehre: Das Mineralwasser der Marke „Evian“ wurde bei einer Umfrage der Verbraucherzentrale Hamburg zur Mogelpackung des Jahres gekürt. 23.400 Teilnehmer beteiligten sich an der Online-Umfrage. 38 Prozent von ihnen stimmten dafür, jenem Produkt den Schmähtitel zu verleihen, das seit April mit weniger Inhalt und höheren Preisen im Handel vertrieben wird. Nach Angaben der Verbraucherschützer hatte der hinter der Marke stehende Konzern Danone Waters die Füllmenge von 1,5 Liter auf 1,25 Liter reduziert – und den Preis angehoben. In einigen Supermärkten sei das Wasser so um bis zu 50 Prozent teurer geworden.

Danone erklärte auf Anfrage, dass „das neue Produkt“ ein „anderes Design“ habe. „Obwohl eine PET-Flasche, entspricht sie in ihrer Anmutung nun fast einer Glasflasche, wie es von vielen unserer Verbraucher gewünscht wurde“, heißt es in einer Stellungnahme. Aus Sicht der Verbraucherschützer macht es das allerdings nicht besser. „Damit ist das Produkt nicht nur Geldschneiderei“, sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg, sondern zudem ein großer Umweltfrevel, „denn es wird mehr Kunststoff PET benötigt, um weniger Wasser in Einwegflaschen abzufüllen“.

Den höheren Preis rechtfertigt Danone im Weiteren damit, dass das Unternehmen „seit fünf Jahren keine Preiserhöhungen vorgenommen“ habe. „Eine Preisanpassung war hier dringend geboten, auch um unsere Bemühungen zum Quellenschutz nachhaltig zu sichern“, hieß es weiter. Das Produkt sei mit Blick auf die enthaltene Menge klar gekennzeichnet. Die Flasche sei zudem erkennbar kleiner.

Tatsächlich prangt ein Aufdruck mit der Inhaltsmenge auf der Vorderseite der Flasche – die Verbraucher, die an der Online-Abstimmung der Verbraucherschützer teilnahmen, hatte dies jedoch offenbar nicht überzeugt. „Wie eine Flasche, die vollkommen transparent ist, eine Mogelpackung sein kann, können wir nicht nachvollziehen“, heißt es bei Danone.

Auf Platz zwei des Rankings der Verbraucherschützer landete „Choco Crossies“ von Nestle (35,1 Prozent der Stimmen). Hier kritisierten die Verbraucherschützer, dass die Füllmenge innerhalb weniger Jahre immer weiter reduziert worden ist. Zuletzt ging die Menge von 160 auf 150 Gramm zurück – während sich an der Preisempfehlung des Herstellers nichts geändert hat. Nestel begründete dies in einer Stellungnahme unter anderem mit gestiegenen Rohstoffpreisen. So seien die Rohstoffpreise für Kakaobutter und Mandeln deutlich gestiegen.

Weitere Platzierungen erhielten Crunchips (Lorenz Bahlsen Snack World), der Milka-Weihnachtsmann (Mondelez) und die Miracoli-Pastasauce (Mars).

Auch in diesen Fällen war das Vorgehen der Händler ähnlich zum Evian-Wasser und den Choco Crossies: Die Füllmengen wurden reduziert, die Preise blieben konstant. Mal wurde zur Begründung auf die Konkurrenz verwiesen, mal auf Befragungen von Kunden, die kleinere Größen wünschten, mal auf eine Variation des Produkts. Am Ende musste der Kunde für weniger Produkt mehr bezahlen.



von Till H. Lorenz

erstellt am 24.Jan.2017 | 10:35 Uhr