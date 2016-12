Kiel : Medien: Toshiba will Lok-Werk im Norden bauen

1 von 1 Foto: Screenshot Homepage Toshiba 1 von 1

Kiel | Der japanische Konzern Toshiba plant offenbar den Bau eines Lok-Werks in Norddeutschland. Als Standort für die Prototyp-Entwicklung und Serienfertigung von zunächst 100 Hybrid-Loks haben die Japaner Kiel im Visier, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten.

Konkurrent für die geplanten Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro und mehr als 200 Arbeitsplätze sei Rostock.„Wir hoffen, dass das Projekt in Kiel bleibt“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt habe in Abstimmung mit dem schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministerium viel getan, um das Projekt nach Kiel zu holen.

Im Kieler Stadtteil Gaarden haben die Japaner bereits vor gut sechs Monaten mit der Vorentwicklung einer neuartigen, speziell auf den europäischen Markt zugeschnittenen Hybrid-Speicher-Lok begonnen, berichtet die Zeitung weiter. Sie verfügt über eine umweltschonende Antriebstechnologie.

von André Klohn, dpa

erstellt am 31.Dez.2016 | 13:44 Uhr

