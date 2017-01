Die Preise steigen: Die Inflation kehrt zurück

1 von 1 1 von 1

Viele Verbraucher dürften es in den vergangenen Wochen bereits im Geldbeutel gespürt haben – beim Einkauf im Supermarkt, beim Griff nach der Butter oder an der Tankstelle. Die Preise steigen. Und das nicht zu knapp. Die Inflation ist zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte das freuen. Deutschlands Sparer und Verbraucher weniger. In Deutschland hat die Teuerung im Dezember den höchsten Stand seit Juli 2013 erreicht. Um 1,7 Prozent ging es mit den Preisen für Waren und Dienstleistungen in dieser Zeit nach oben. Die Preise für Energie stiegen den Statistikern zufolge um 2,5 Prozent, Nahrungsmittel genauso.

Die Statistiker legen für die Berechnung der Teuerungsrate einen fiktiven Warenkorb mit rund 600 Güterarten zugrunde. Die Zusammensetzung und Gewichtung der einzelnen Produkte im Verbraucherpreis-Index sind streitbar und werden immer wieder korrigiert und nachjustiert. Derzeit werden alkoholische Getränke und Tabakwaren beispielsweise mit 37,59 Promille in dem Index gewichtet, nur 11,26 Promille entfallen hingegen auf Gemüse. Mit 8,63 Promille erachten die Wiesbadener die Ausgaben für Bier wiederum fast für so wichtig wie jene für Obst (8,76 Promille). Den Löwenanteil am Verbraucherpreis-Index der Statistiker macht mit 317,29 Promille der Bereich „Wohnung, Wasser, Strom, Gas und Brennstoffe“ aus. Und genau dort wurde es zuletzt deutlich teurer.

„Das resultiert in erster Linie aus dem gestiegenen Ölpreis“, sagt Carsten Mumm, Leiter Kapitalmarktanalye bei dem Bankhaus Donner & Reuschel, in Hamburg. Seit Mitte 2014 ist Öl immer billiger geworden. Seit Ende letzten Jahres geht es mit den Preisen für die Sorten Brent und WTI wieder deutlich aufwärts. Der Ölpreis sei „der größte Inflationstreiber für das kommende Jahr“, sagt Mumm. Das gelte zumindest für das erste Halbjahr – und wenn sich der Ölpreis über der Marke von 50 Dollar pro Barrel halte. Grund dafür ist ein Basis-Effekt in der Statistik. So werden die Werte der kommenden Monate jenen aus dem ersten Halbjahr 2016 gegenübergestellt. Damals waren die Ölpreise noch besonders niedrig. Entsprechend stark fallen nun die statistischen Zuwächse aus.

Die immer höheren Preise von Öl im Blick sagen Finanzexperten voraus, dass die Inflationsrate in diesem Jahr deutlich anziehen könnte. 0,5 Prozent haben die Statistiker in Wiesbaden für das zurückliegende Gesamtjahr 2016 errechnet. Details wollen sie erst später im Monat nennen. Klar ist: Bei Schokolade mussten Verbraucher vor allem in der ersten Jahreshälfte mehr bezahlen, da Haselnüsse knapp und Kakao zeitweilig teuer war. Für Butter musste in der zweiten Jahreshälfte deutlich mehr auf den Tisch gelegt werden.

Für das aktuelle Jahr rechnet Donner & Reuschel-Analyst Mumm mit einer Inflation von rund eineinhalb Prozent. Ähnlich fallen Prognosen anderer Geldhäuser aus. Die Bundesregierung und die Wirtschaftsweisen erwarten 1,6 Prozent – es wäre der höchste Wert seit 2012.

Allerdings gilt dies zunächst nur für Deutschland. Die Entwicklung in der Euro-Zone insgesamt bleibt abzuwarten. Dass die EZB kurzfristig von ihrer Niedrigzins-Politik abweicht, glaubt Carsten Mumm jedenfalls nicht. „Das wird für die Europäische Zentralbank kein Grund sein, an der Zinsschraube zu drehen.“ Zumindest nicht in diesem Jahr. Anders könnte es aussehen, wenn die Inflation in der gesamten Euro-Zone im Jahresverlauf weiter zulegt. Da werde sich aus Mumms Sicht schon die Frage stellen, was die Notenbank 2018 macht. „Da werden wir eine lebhafte Diskussion bekommen“, sagt er voraus. Bis dahin müssen Deutschlands Sparer mit niedrigen Zinsen und steigender Inflation leben. Für die Staaten der Euro-Zone bedeutet die Entwicklung jedoch, dass ihre Zeit für Reformen abläuft. Mit der Niedrigzins-Politik hat die EZB den Staaten zuletzt nämlich Zeit erkauft. Doch ihr Augenmerk liegt auf der Preisstabilität – und dass die Inflation ihr nicht davon galoppiert.

