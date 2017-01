Börse in Frankfurt : Dax leidet unter Skepsis gegenüber Trumps Politik

1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Die Einwanderungspolitik Trumps, der ein vorübergehendes Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Ländern erließ, nähre Sorgen über mögliche zunehmende Spannungen auch mit Blick auf den internationalen Handel, sagte Analyst Ric Spooner vom Broker CMC Markets. Zudem nimmt bei Ökonomen die Skepsis zu, ob die von Trump angekündigten Maßnahmen für mehr Wirtschaftswachstum in den USA wirklich den erhofften Schub bringen können.

So zeigten sich am Montag letztlich sämtliche Börsen schwächer. Der deutsche Index mittelgroßer Unternehmen, der MDax, sank zuletzt um 0,69 Prozent auf 22 722,27 Punkte. Der Technologie-Index TecDax gab um 0,44 Prozent auf 1849,40 Punkte nach. In Asien und europaweit - etwa in Großbritannien und Frankreich - sah es kaum besser aus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,81 Prozent.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 12:19 Uhr