Börse in Frankfurt : Dax im Minus - Anleger warten auf Rede von Theresa May

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste noch ausgeweitet.

Das deutsche Börsenbarometer fiel am Vormittag um 0,63 Prozent auf 11 482,09 Punkte, nachdem sich der Euro im frühen Handel etwas fester gezeigt hatte. Eine starke Gemeinschaftswährung kann die Exporte der Unternehmen in Länder außerhalb der europäischen Union verteuern. Beim Leitindex der Eurozone, dem EuroStoxx 50, stand ein Minus von 0,45 Prozent zu Buche.

«Vor der Rede von Theresa May macht sich Zurückhaltung in den europäischen Börsensälen breit», schrieben die Analysten der Postbank. Die britische Premierministerin wird voraussichtlich gegen 12.45 Uhr in einer Grundsatzrede ihre Brexit-Pläne vorstellen. Britische Medien erwarten einen klaren Bruch mit der Europäischen Union, einen sogenannten harten Brexit.

Hierzulande ging es für den MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, um 0,70 Prozent auf 22 371,38 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,36 Prozent auf 1842,62 Punkte nach.

Im Dax knüpften die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen an ihre Vortagesverluste an und fielen um jeweils rund 1 Prozent. Sie hatten bereits zu Wochenbeginn unter den Verbalattacken des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen deutsche Autobauer gelitten.

Die Aktien von Beiersdorf büßten anfängliche Gewinne ein und gaben zuletzt leicht nach. Der Konsumgüterproduzent hatte 2016 von gut laufenden Geschäften mit seinen Marken Nivea oder Eucerin profitiert. Commerzbank-Analyst Andreas Riemann hob die hohen Umsätze der Klebstoffsparte Tesa im vierten Quartal positiv hervor. Börsianern zufolge machten Anleger nach den erfreulichen Nachrichten nun Kasse.

An der Dax-Spitze stiegen die Anteilsscheine der Lufthansa um rund 3 Prozent. Am Markt seien wieder Gerüchte über einen möglichen Einstieg der Fluggesellschaft Etihad aus Abu Dhabi beim Kranich-Konzern aufgewärmt worden, sagten Börsianer.

Für Zalando ging es am MDax-Ende um mehr als 4 Prozent nach unten. Die vorläufigen Geschäftszahlen des Online-Modehändler hätten zwar die Erwartungen erfüllt, sagte ein Händler. Nach dem zuletzt guten Lauf seien die Papiere aber reif für Gewinnmitnahmen.

von dpa

erstellt am 17.Jan.2017 | 10:33 Uhr