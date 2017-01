Sicherheitsrisiko Lang-Lkw : A7 in SH – Grüne fordern Verbot von Gigalinern

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Kiel | Noch sind die gut 25 Meter langen Gigaliner ein seltenes Bild auf deutschen Straßen – doch geht es nach Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, soll sich das bald ändern: Seit gestern lässt der CSU-Politiker die umstrittenen Riesenlaster ohne besondere Registrierung auf die für sie freigegebenen Strecken. „Das ist gut für die Umwelt und gut für den Logistikstandort Deutschland“, begründet Dobrindt die generelle Zulassung der Lang-Lkw.

Gigaliner sind sechseinhalb Meter länger als herkömmliche Lastwagen – doch laut einem gerade abgeschlossenen Fünf-Jahres-Feldversuch stören sie im Verkehr trotz ihrer Ausmaße nicht. „Der Lang-Lkw ist praxistauglich und sicher“, fasst Dobrindt das Ergebnis des Versuchs zusammen. Zudem würden Gigaliner Sprit sparen, weil zwei von ihnen drei normale Laster ersetzen. Daher dürfen die Lang-Lkw nun auf einem 11.600 Kilometer langen Streckennetz – vorwiegend Autobahnen – ohne die bisher notwendige Voranmeldung durch die Republik rollen.

Dass unter den freigegebenen Autobahnen auch die A7 in Schleswig-Holstein ist, alarmiert jetzt allerdings die Grünen im Land. Ihr Verkehrsexperte Andreas Tietze fürchtet, dass die Riesenlaster hier sehr wohl zum Sicherheitsrisiko werden können – jedenfalls solange die Baustelle für den sechsspurigen Ausbau besteht. Tietze will daher zumindest ein vorläufiges Verbot der überlangen Lkw auf der A7. „Die Auf- und Abfahrten in den Baustellenbereichen sind zu kurz“, warnt Tietze. „Daher halte ich es für gefährlich, dort Gigaliner fahren zu lassen.“

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Reinhard Meyer teilt diese Sorge allerdings nicht. „Die Baustelle auf der A7 gibt es seit über zwei Jahren und gehörte auch unter diesen Bedingungen zum Feldversuch“, hält der SPD-Politiker seinem grünen Koalitionspartner Tietze entgegen. Es gebe daher keinen Grund, Gigaliner von dort zu verbannen. Auch den Start des Regelbetriebs für Lang-Lkw ab Januar hält Meyer für richtig: „Der Testbetrieb lief in Schleswig-Holstein reibungslos.“

Die Spediteure im Norden begrüßen ebenfalls, dass sie Gigaliner künftig nicht mehr extra beim Bund anmelden müssen. „Das ist eine Erleichterung“, sagt Landeslogistikverbandschef Thomas Rackow. „Jetzt muss sich zeigen, wie der Markt reagiert.“ Bisher haben deutschlandweit erst 60 Firmen mit 161 Lang-Lkw am Feldversuch teilgenommen, in Schleswig-Holstein gerade mal drei Betriebe mit sechs Lastern. Auch ab Januar sei „nicht mit einem Wahnsinnsschub in Richtung Lang-Lkw zu rechnen“, erklärt Rackow. Dazu seien die erforderlichen Investitionen für die Lkw zu teuer.

Zudem gebe es noch immer Probleme auf der „letzten Meile“: Solange viele kleinere Straßen von und zu den Gewerbegebieten für Gigaliner gesperrt bleiben, lohne sich deren Betrieb in vielen Fällen nicht – weil das Transportgut oft kurz vor dem Ziel aufwändig auf kleinere Lkw umgeladen werden müsste.