Autobahngebühren in Europa : Wegen Deutschland grübelt auch Dänemark über die „Ausländer-Maut“

1 von 1 Foto: imago/blickwinkel 1 von 1

Kopenhagen/Flensburg | Im Zuge der Einführung der Pkw-Maut in Deutschland wird es auch in Dänemark eine erneute Diskussion über ein Maut-Modell geben. Darüber sind sich Folketingspolitiker im Verkehrsausschuss sicher. „Es ist ganz natürlich, dass wir diese Diskussion haben werden, aber wir sollten die Erfahrungen aus Deutschland abwarten, bevor wir uns für ein Modell entscheiden“, sagt Kristian Pihl Lorentzen, verkehrspolitischer Sprecher der Regierungspartei Venstre dem „Nordschleswiger“.

Für die Tausenden Grenz-Pendler und Abertausenden Dänemark-Urlauber müssten im Falle einer Autobahn-Maut womöglich Sonderregelungen her. Denn beide sind für die dänische Wirtschaft von enormer Wichtigkeit.

„Viele Dänen sind der Meinung, dass ausländische Autofahrer in Dänemark eine Maut zahlen sollten, da es in vielen Ländern Europas schon gang und gäbe ist, aber wir müssen uns das genau überlegen“, sagt Lorentzen, der auch an der vorherigen Diskussion über ein sogenanntes „intelligentes Roadpricingsystem“ aktiv war. Die Niederlande wollten ein solches System, bei dem man pro gefahrenen Kilometer abrechnen kann. Dabei könnten Kilometer auf dem Lande günstiger sein als zum Beispiel in der Stadt oder auf viel befahrenen Strecken.

„Aber das System wäre viel zu teuer. Daher scheint die einzige Lösung eine Vignettenlösung zu sein, so wie es auch die Deutschen bekommen werden“, sagt der Venstre-Politiker für den entscheidend ist, dass dänische Autofahrer nicht mehr bezahlen müssen: „Man müsste die Vignette bei der Kraftfahrzeugssteuer gegenrechnen.“

Auch Rasmus Prehn von den Sozialdemokraten erwartet eine Maut-Diskussion. „Man muss aber bedenken, dass die Voraussetzungen grundlegend anders sind: Deutschland ist vor allem ein Transitland, während wir für viele Ausländer die Enddestination sind. Daher müssen wir die Konsequenzen einer dänischen Maut – unter anderem für den Fremdenverkehr – genau berechnen“, so Prehn gegenüber unserer Zeitung.

Berechtigte Sorgen

Die Sorgen der Tourismusbranche seien berechtigt, sagt Henning Hyllested von der stark links orientierten Einheitsliste, die im Folketing Fürsprecher einer Maut- oder Roadpricingsystems ist. „Es dreht sich gar nicht darum, dass man aus „Rache“ jetzt auch Ausländer zur Kasse bittet, sondern grundlegend darum, dass wir den Autoverkehr begrenzen müssen“, sagt Hyllested. Mit einer intelligenten GPS-Lösung könne man auch differenzieren und Touristengebiete ausschließen oder „günstiger fahren lassen“.

DF setzt sich für Maut ein

Auch die nationalkonservative Dänische Volkspartei (DF) sieht eine Maut als einzige Lösung: „Wir können nicht ständig unsere Infrastruktur über Steuern finanzieren“, sagt Kim Christiansen. Intelligente Abrechnungssysteme über GPS seien seiner Meinung nach aber zu kompliziert. Es müsse eine einfache Vignettenlösung, wie die in Deutschland oder Österreich sein, so Christiansen. „Jetzt legen die Deutsche erst einmal los, und dann sehen wir, wie es dort läuft“, sagt der DF-Politiker, der sich keine Sorgen um den Fremdenverkehr macht: „150 Kronen wird keinen davon abhalten bei uns Urlaub zu machen.“

von Gwynn Nissen/nordschleswiger.dk

erstellt am 31.Jan.2017 | 11:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen