Youtube-Millionäre : Viral und egal: Diese 9 Videos hätten niemals Internet-Hits werden dürfen

1 von 1 Foto: Screenshot Youtube 1 von 1

Es gibt großartige Jux-Lawinen im Internet, kleine Clips aus aller Welt – bei hohem Verbreitungsgrad „viral“ genannt – die jeder noch so kleinen Gedankenpause Munterkeit oder einen anderen Stimulus zuführen. Sichere Treffer bieten tierisches Amü­se­ment, Verführerisches, Informatives, Gekonntes, Missgeschicke, Raffiniertes, Herzerwärmendes, auch mal echter Trash und Rührendes. Dazu gehören auch Einblicke in die natürliche Gegensätzlichkeit von Menschen, die Live-Entstehung von Stars, Zeitdokumente von mittlerem Wert und natürlich auch die Art Lachsalve, die aus der Dokumentation einer irgendwie nachvollziehbaren Situation entsteht.

Manchmal ist es verwunderlich, wie sich Millionen Menschen in oder im Schwärmen „irren“ können. Im Newsfeed verselbstständigt sich plötzlich ein Streifen, der bereits 5 Millionen User entzückt haben will – in einem aber weniger Wirkung erzeugt als die überflüssigste Außenwette in der Geschichte von „Wetten Dass“, das Tausendste „Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend“ von Ulrich Wickert oder Kartoffelschälen. In Wahrheit irrt natürlich jemand anderes, denn die Zahlen lügen nicht. Dennoch: Die folgenden neun Boom-Videos sind zwar ganz nett, aber irgendwie auch ganz schön überflüssig.

Die Chewbacca Mom

165 Milllionen Menschen haben sich die lebenskräftig kichernde Candace Payne unter der Maske von Chewbacca von Star Wars angeschaut. Millionen von ihnen saugen gute Laune aus der Produktvorführung der stimmgewaltigen texanischen Mutter, andere sehen nur eine aufgedrehte Durchschnitts-Amerikanerin, die sich nicht davon abhalten lässt, Werbung zu machen. Für die Star-Wars-Macher und für Candace Payne wurde das Stand-Up-Impulsgehasche zu einem richtig guten Geschäft. Das als meistgeschautes Facebook-Live-Video aller Zeiten ausgezeichnete Werk von vier Minuten machte die fröhlich-energische Frau mit dem Schmerz im Namen zum Star. Schon bald fand sie sich auf dem Sofa der „Late Late Show“ wieder, besuchte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und verdiente mal eben locker eine halbe Million Dollar mit dem Handy. Mit einem Webcam-Cover von Michael Jacksons „Heal The World“ ging sie nochmal in die Millionen.

Der tanzende Yukon-Bürgermeister mit dem Turban

Er ist schon ein ulkiger Typ, dieser Dan Curtis. Als Bürgermeister von Whitehorse im kanadischen Yukon-Territorium hat er sich der im übrigen Kanada durchaus wichtigen indischen Kultur geöffnet. Ein Sikh-Mann kommt und legt dem Mountie-Nachfahren einen Turban an, dann bringt er ihm den Bhangra Tanz bei. Ein feines Thema für den Lokaljournalismus. Jetzt springt Curtis einem mit seinem albernen Groove allerdings auf gefühlt Hunderten Newsportalen entgegegen.

„Pen-Pineapple-Apple-Pen“ von Pico-Taro

Ein Video, das wirklich nur mit Rahmenhandlung und im Kontext der Gangnam-Style-Hyperbel zu ertragen ist. Ein Apfel, ein schräger Vogel im Weißraum, ein Stift und ein Beat und fertig ist der PPAP-Hit. Die ganze Welle türmte sich er richtig auf, als Twitter-Gigant Justin Bieber dieses Youtube-Ereignis herumzeigte. An das rätselhafte Werk der Populärmusik haften sich haftet sich eine ganze Kette skurriler Neuinterpretationen. Nicht, dass es sowas nicht auch schon in der Zeit vor dem Internet gegeben hätte.

Zombies!

Eine extreme Form von dem, was Kurt Felix früher als Sketch aus „Verstehen Sie Spaß?“ bezeichnete, nennt man heute Prank-Video. Eine junge Frau sitzt mit wattierter Mundhöhle nach der Entfernung ihrer Weisheitszähne – noch völlig schusselig von der Betäubung – auf dem Beifahrersitz und lässt sich von ihrem Bruder hinters Licht führen. Die Zombies sind in Washington DC unterwegs, so schallt es aus dem Radio! „Was wollen wir mit Gartengeräten?“, fragt der vorübergehende Pflegefall da den Vater, der gerade hektisch die Harke des Überlebens im Kofferraum verstaut. Noch ein Stück Watte fällt ihr dabei aus dem Mund. Man habe doch Waffen! Mehr als 22 Millionen Aufrufe für nichts.

Natur, ich komme!

„Oh my God, it's a double rainbow“! Ein extatisches Naturerlebnis mit zwei voll durchgezogenen Regenbogen im Yosemite National Park erzielte fast 43,9 Millionen Clicks. Zwischendurch will der Stöhner im Off sogar einen drittes Lichtband entdeckt haben. Es war wohl sein erstes Erlebnis dieser Art, sieht man ja auch nicht alle Tage. Wow.

Die Nyan-Katze

Dieses Internetphänomen geht schon als Nostalgie durch. Die Nyan Cat („Miau-Katze“) durchfliegt den engsten vorstellbaren 8-Bit-Kosmos mit nervtötender Musik in Dauerschleife und Regenbogen am Hintern. Remixe des Soundtracks Nyanyanyanyanyanyanya! dauern teilweise mehrere Stunden. 142 Millionen Aufrufe beim Original können nicht lügen.

Zusammengeklebte Katzenvideos

Cat Content funktioniert wie Brüste – das ist die oberste Weisheit mancher Boulevard-Journalisten. Auch Privatleute nutzen diese kuschelige Gunst. Man halte die Kamera aus noch so unbeholfener Position auf die geliebte Mieze und egal was sie tut: Die Herzen und die Daumen werden fliegen. 118,5 Millionen sahen diesen pixeligen Endlos-Zusammenschnitt von haarigen Privatvideos.

Jurassic Quark

Stellen Sie sich mal einen echten Tyrannosaurus beim Sport vor. Jetzt stellen Sie sich mal einen Menschen in Tyrannosaurus-Verkleidung in freier Wildbahn vor, der Menschen erschreckt, wie wir es von den Clown-Pranks kennen. Beides sinnlos oder bescheuert? Stimmt! Gibt es trotzdem – und begeistert die Massen, jedenfalls hinter dem Bildschirm.

Da fährt ein Auto – und gleich macht es Bumm

Hervorragend beliebt sind auch so genannte Car Crash Compilations – dabei handelt es sich um Zusammenschnitte echter Autounfälle mit teilweise heftigen Bildern der Zerstörung. Der pädagogische Faktor steht bei dem Millionenpublikum wohl meist nicht im Vordergrund, sondern eher die erhabene Freude an Fehlern und Zerstörung wie im Videospiel. In extremen Filmen, wie es sie bei Youtube auch gibt, entsteht gar der Eindruck, dass es bei Crashs nicht ohne Todesopfer vonstatten gegangen sein kann. Die Autounfälle in Dauerschleife mit dem Attribut „Russian“ haben es besonders in sich – was gleichermaßen fehlerhaftes wie aggressives Fahrverhalten, bewusste Körperverletzungen, die Heftigkeit der Schäden und letztlich die Klickzahlen angeht. Wir haben uns entschlossen, an dieser Stelle kein entsprechendes Video zu zeigen.

von Götzen Bonsen

erstellt am 16.Jan.2017 | 20:20 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen