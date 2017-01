Jahresausblick 2017 : Viele Wahlen und ein Feiertag mehr: Das bringt 2017

1. Januar: Neuer UN-Generalsekretär

Es wird kein einfacher Job für António Guterres (l.), der zu Jahresbeginn Ban Ki Moon im wichtigsten internationalen Diplomatenamt ablöst. Der Portugiese muss sich mit Syrien, dem IS, der Ukraine oder dem Jemen befassen, um nur ein paar der internationalen Baustellen zu nennen. Ein unberechenbarer US-Präsident und ein sehr selbstbewusster russischer Präsident werden ihm seine Amtszeit nicht einfach machen.

11. Januar: Eröffnung der Elbphilharmonie

Viel später als geplant, vielvielviel teurer als erwartet, aber immerhin. Zwischendurch sah es einige Jahre lang so aus, als würde dieser Tag nie kommen. Orchester und Chor des NDR und der Chor des Bayerischen Rundfunks spielen Beethoven, Liebermann, Wagner und andere. 1000 Eintrittskarten wurden verlost. Alle Karten des Eröffnungsfestivals bis Ende Januar mit Künstlern von den Wiener Philharmonikern bis zu den Einstürzenden Neubauten sind ausverkauft.

11. bis 29. Januar: Handball-WM

In Frankreich will Handball-Europameister Deutschland auch Weltmeister werden. Die Vorrunde wird in jedem Fall machbar sein. Denn es werden nur zwei von sechs Mannschaften nach der Gruppenphase ausscheiden. In der Gruppe C sind neben Deutschland Kroatien, Weißrussland, Ungarn, Chile und Saudi-Arabien. Egal wie die WM ausgeht: Trainer Dagur Sigurðsson geht anschließend als Nationaltrainer nach Japan.

20. Januar: Donald Trump wird US-Präsident

Mit dem Amtseid vor dem Kapitol wird Donald Trump offiziell zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wohl nie war es so schwierig, eine Prognose darüber abzugeben, wie sich die Amtszeit des @POTUS (Twitter-Kürzel des President of the United States) entwickeln wird. Sicher ist wohl, dass er weiter Meinungen und Entscheidungen über Twitter verkünden wird – vermutlich dann nicht mehr unter @realdonaldtrump. Sein Kabinett ist reich und politisch unerfahren. Seine Agenda: gegen das Establishment. Sein Rückhalt in der eigenen Partei: eine offene Frage.

12. Februar: Wahl des Bundespräsidenten

Als verkündet wurde, dass der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier auch die Unterstützung von CDU und CSU für die Wahl des Bundespräsidenten hat, gab es kaum inhaltlichen Protest. Steinmeier gilt als respektabler, vernünftiger und besonnener Mann, von dem wir erwarten können, dass er Deutschland nach innen und außen gut repräsentieren wird. Kritik gab es aber daran, dass die Mitglieder der Bundesversammlung eigentlich keine Wahl mehr haben, weil sich in den Reihen der Union niemand fand, der sich einer Wahl stellen wollte – womöglich sogar gegen Steinmeier. Den neuen Bundespräsidenten wird diese Petitesse bei der Amtsausübung aber kein Nachteil sein. Zu breit ist der Konsens, dass Steinmeier der Richtige für das Amt ist, dass Vorgänger Joachim Gauck so gut ausfüllte.

15. März: Parlamentswahl in den Niederlanden

Auch unsere westlichen Nachbarn wählen, und auch hier stellt sich die Frage: Wie schneiden die Rechtspopulisten ab, hier in Form der Partij voor de Vrijheid mit ihrem Vorsitzenden Geert Wilders?

26. März: Landtagswahl im Saarland

Erster Stimmungstest im deutschen Superwahljahr 2017: Wird es Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU gelingen, stärkste Partei zu bleiben und die Koalition mit der SPD fortzusetzen?

23. April und 7. Mai: Präsidentschaftswahl in Frankreich

Das wird spannend. Amtsinhaber François Hollande tritt nicht mehr an, er wäre wohl auch chancenlos gewesen. In einer offenen Vorwahl im Januar wollen die Sozialisten ihren Kandidaten bestimmen. François Filllon werden für die Konservativen gute Chancen ausgerechnet. Und natürlich die Rechtspopulistin Marine le Pen, die ihren eigenen Vater aus der Partei werfen ließ, um sie aus der ganz rechten Ecke heraus zu bekommen. Wenn am 23. April niemand die absolute Mehrheit bekommt, gibt es zwei Wochen später eine Stichwahl.

7. Mai: Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Im Mai wählen auch wir ein neues Landesparlament. Torsten Albig (SPD) will Ministerpräsident bleiben, laut einer Umfrage aus dem Oktober sind 50 Prozent der befragten Schleswig-Holsteiner wenig oder gar nicht zufrieden mit der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und SSW. Die CDU geht mit Daniel Günther ins Rennen, nachdem Ingbert Liebing als Spitzenkandidat zurückgetreten ist.

14. Mai: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland wird auch als Test gelten für die Bundestagswahl im Herbst. Die Regierungsbildung in Düsseldorf könnte schwierig werden. Derzeit haben laut Umfragen weder das regierende rot-grüne Bündnis noch schwarz-gelb eine Mehrheit. Gibt es auch im Rhein eine GroKo? Und bleibt Hannelore Kraft (SPD) Ministerpräsidentin?

7. und 8. Juli: G20-Treffen in Hamburg

Wieder ein internationales Großereignis in Hamburg nach dem OSZE-Treffen. 6000 Delegierte und 3000 Medienvertreter kommen in die Stadt. Dazu kommen Tausende Sicherheitsbeamte. Hamburg wird die erste deutsche Stadt sein, die Gastgeberin für ein G20-Treffen ist. In Heiligendamm und Elmau trafen sich lediglich die Gruppe der G8 und G7. Austragungsort wird die Messe sein in unmittelbarer Nähe zu Karo- und Schanzenviertel. Mit massiver Polizeipräsenz und Gegenveranstaltungen ist zu rechnen. Für die Hamburger werden diese Tage voraussichtlich eine Zumutung mit vielen Einschränkungen werden. Der Austragungsort Millionenmetropole widerspricht der Praxis, solche Treffen eher im abgelegenen Hinterland zu veranstalten, nachdem 2001 in Genua ein Demonstrant erschossen und Hunderte verletzt wurden.

September: Bundestagswahl

Bleibt die GroKo? Gibt es Rot-Rot-Grün, gerne auch schon als r2g bezeichnet? Wie viel bekommt die AfD? Schafft es die FDP wieder? Selten war der Ausgang einer Bundestagswahl neun Monate vorher so unabsehbar wie 2017. Auch der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten steht noch nicht fest, er soll im Januar bestimmt und auf einem Parteitag am 29. Mai offiziell gewählt werden. Ende November erklärte Parteichef Sigmar Gabriel Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz gegen dessen öffentlich geäußerten Willen zum Kandidaten für die Kandidatur. Wir werden sehen.

31. Oktober: 500 Jahre Reformation

Martin Luther bringt Schleswig-Holstein und Hamburg 2017 einen zusätzlichen Feiertag – aber auch nur 2017. Mit einem Urlaubstag und dem einmaligen Feiertag lässt sich sogar ein viertägiger Miniurlaub basteln. Anlass ist natürlich der Thesenanschlag zu Wittenberg vor genau 500 Jahren, der die Reformation auslöste. In den östlichen Bundesländern ist der Reformationstag ohnehin jedes Jahr Feiertag. Und damit sich niemand in Süddeutschland benachteiligt fühlen kann, wird es in den ohnehin mit vielen Feiertagen gesegneten Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg 2017 auch einen freien Tag zusätzlich geben.

von Joachim Dreykluft

erstellt am 01.Jan.2017 | 17:52 Uhr