Marderhunde und Wildschweine : Wildkameras in SH: Überall Kameras, nirgendwo Wölfe

vergrößern 1 von 2 Foto: Wildkamera-SH.de 1 von 2

„Es macht jedes Mal wieder Spaß, den Chip rauszunehmen und zu Hause am Bildschirm zu gucken, was Spannendes drauf ist.“ Einmal pro Woche gibt Bettina Watermann ihrer Neugier nach und lädt frische Fotos von einer Kamera herunter, die sie mitten in einem Knick in der Nähe ihres Hauses in Dersau am Plöner See installiert hat. So wie es rund 50 weitere ehrenamtliche Wolfsbetreuer in allen Teilen Schleswig-Holsteins tun. Vor einem Jahr hat das Kieler Umweltministerium sie dank Erlösen aus der Bingo-Umweltlotterie mit den Fotofallen ausgestattet.

Eigentlich, um mehr über Anzahl, Verhalten und Verbreitung des Wolfs zu erkunden. „Bisher haben wir jedoch seit Projektbeginn noch keinen vor die Linse bekommen“, sagt Koordinator Björn Schulz von der Stiftung Naturschutz. Dennoch bedeuten die elektronischen Augen einen Riesengewinn für Einblicke in die Tierwelt zwischen Nord- und Ostsee.

Sie zeigen jede Menge andere Arten aus nächster Nähe. Ein Auslöse-Mechanismus per Bewegungsmelder macht es möglich. „So ist eine grundlegende Quelle für die Landesdatenbank zum Artenvorkommen dazugekommen“, sagt Schulz. In diesem Verzeichnis, geführt beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume in Flintbek, werden Sichtungen aus den Fotofallen eingetragen – und erlauben Rückschlüsse auf die Ausbreitung. „Mit etwas Glück erwischt eine Fotofalle einen Fischotter, einen Mink, einen Marderhund und eine Wanderratte in einer einzigen Nacht“, nennt Schulz ein Erfolgsbeispiel. Auch lasse sich mit der neuen Technik beobachten, ob wirklich alle Arten die Grünbrücken und Unterführungen annehmen, die als Querungshilfe von Straßen errichtet werden.

Die 700 bisher schönsten Bilder versammelt eine Fotogalerie auf der Internet-Seite wildkamera-sh.de. Eine Karte dort zeigt die Standorte. Es sind bisher 137, da die Platzierung einer Kamera auch mal wechselt. Insgesamt dürften nach Schätzungen der Akteure über 100.000 Aufnahmen entstanden sein.

Ein Lieblingsbild aus Bettina Watermanns eigenem Fundus zeigt eine Wildschwein-Bache mit zwei Frischlingen. Das Besondere: Der Nachwuchs ist rosa-gräulich gestreift. „Da muss mal ein Hausschwein entwischt sein und sich mit einem Wildschwein gepaart haben“, schlussfolgert sie.

Für Björn Schulz kam die größte Überraschung von einer Kamera an der A 7 bei Brokenlande. Sie wies nach, dass ein Rothirsch neugierig die Rampe einer Grünbrücke hinauflief, noch bevor die Brücke fertig war. „Rotwild gilt als so scheu, dass das nicht zu erwarten war“, hebt Schulz hervor. „An der A 21 hat es Jahre gedauert, bis es eine solche Brücke benutzt hat.“

Dass bisher kein Wolf in eine Fotofalle getappt ist, bedeutet nicht, dass seit Projekt-Start im vergangenen Februar keiner mehr aufgetaucht wäre. Seitdem gibt es vier amtliche Nachweise, etwa durch Schafsrisse. „Aber es ist nach wie vor kein Wolf in Schleswig-Holstein sesshaft“, erklärt Schulz. „Bei allen bekannten Fällen handelt es sich um Wanderwölfe, teils auf dem Weg von und nach Dänemark.“ Diese bei ihrem weiträumigen Bewegungsmuster zu fotografieren, gleiche einem „Lotteriespiel“.

Trotzdem: Das Warten auf den Haupt-Gewinn geht für die Wolfsbetreuer weiter. Und Bettina Watermann tröstet sich einstweilen mit einem ganz privaten Erkenntnisgewinn: „Durch die Kamera weiß ich jetzt auch, wie weit mein Kater rausläuft.“

von Frank Jung

erstellt am 14.Jan.2017 | 15:43 Uhr