Verhandlungen in Astana : Wie in Kasachstan der Frieden für Syrien geschmiedet werden soll

Astana | Knapp 3500 Kilometer Luftlinie sind es von Damaskus in Syrien nach Astana in Kasachstan. Dort sollen am Montag neue Verhandlungen über ein Ende des fast sechs Jahre dauernden syrischen Bürgerkriegs beginnen. Das Treffen in Astana wird voraussichtlich mehrere Tage dauern. Es findet auf Betreiben Russlands, der Türkei und des Irans statt.

Im Syrien-Konflikt kämpfen verschiedene bewaffnete Gruppierungen für oder gegen den syrische Machthaber Baschar al-Assad und verfolgen unterschiedliche Ziele. Zudem mischt der Islamische Staat als Nutznießer in dem Konflikt mit. Auch auf internationaler Ebene spielen Länderinteressen eine Rolle. Der Iran, die Golfstaaten, Russland, die Türkei und die USA haben unterschiedliche Vorstellungen, wie es mit Syrien weitergehen soll. So unterstützen beispielsweise Russland und der Iran das Assad-Regime, während die Opposition im Kampf gegen den IS von einer Koalition unter der Führung der USA unterstützt wird. Über 400.000 Menschen haben Schätzungen nach bereits ihr Leben in dem Bürgerkrieg verloren.

Bei den anstehenden Gesprächen rechnet Assad zunächst lediglich mit Verhandlungen über eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland – die soll eigentlich seit Ende Dezember landesweit herrschen. „Es ist nicht klar, ob diese Konferenz sich mit dem politischen Dialog beschäftigen wird, weil bislang unklar ist, wer teilnehmen wird“, sagte Assad dem japanischen Sender TBS.

Zwölf wichtige syrische Rebellengruppen erklärten noch Anfang Januar, wegen Verstößen gegen die Waffenruhe sämtliche Gespräche über geplante Friedensverhandlungen einzufrieren. Syriens Regime und seine Verbündeten hätten die Feuerpause trotz anderslautender Garantien immer wieder gebrochen, hieß es in einer Erklärung der moderaten Freien Syrischen Armee (FSA). Die Milizen hätten sich hingegen an die landesweite Feuerpause gehalten.

Noch immer keine Waffenruhe?

Und noch immer gibt es widersprüchliche Angaben über eine Waffenruhe für das strategisch wichtige Tal Wadi Barada in Syrien. Aus westlichen diplomatischen Kreisen hieß es am Donnerstag, Regierung und Rebellen hätten sich auf eine Feuerpause geeinigt. Armeenahe Medien berichteten hingegen, ein endgültiges Abkommen sei noch nicht erzielt worden. Das oppositionelle Medienkomitee in Wadi Barada berichtete zunächst ebenfalls über eine Einigung, meldete am Abend aber neue Angriffe der regierungstreuen Truppen.

Das Tal nordwestlich von Damaskus ist wichtig, weil Millionen Menschen in der Hauptstadt von hier aus ihr Trinkwasser erhalten. Allerdings ist die Versorgung seit vier Wochen unterbrochen, wofür sich die verfeindeten Parteien gegenseitig verantwortlich machen. Die Rebellen erklärten, Angriffe der Regierungstruppen hätten die Anlagen zur Wasserversorgung der Hauptstadt zerstört.

Das Abkommen sieht den Angaben zufolge zudem vor, dass Techniker nach Wadi Barada kommen. Rebellenkämpfer sollen das Tal verlassen. Aus Diplomatenkreisen hieß es vorsichtig optimistisch, zunächst müsse sich die Waffenruhe als stabil erweisen. Armeenahe Medienkreise meldeten hingegen, ein Vermittlerteam der Vereinten Nationen habe Wadi Barada am Donnerstag wieder verlassen, ohne dass es zu einer endgültigen Einigung gekommen sei. Umstritten ist demnach noch der Abzug der Rebellen und der Einmarsch der Armee. In Wadi Barada war es dennoch immer wieder zu Kämpfen und Luftangriffen der Regierung gekommen.

Wer nimmt ab Montag an den Gesprächen teil?

Russland

Russland werde nicht auf Ministerebene, sondern mit Experten teilnehmen, kündigte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau an. Russland will als Schutzmacht den Weg ebnen für eine politische Lösung des Bürgerkriegs. Moskau ist Assads wichtigster Verbündeter. „Das Wichtigste ist, den Dialog zu erneuern“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Die Genfer Gespräche unter Schirmherrschaft der UN sollen nach langer Pause am 8. Februar wieder aufgenommen werden. Das seien die hauptsächlichen Verhandlungen, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. „Wenn Astana hilft, dieses Gesprächsformat schnell wiederzubeleben, dann ist das schon ein Fortschritt.“ Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, das Treffen in Astana könne dazu beitragen, die bewaffnete syrische Opposition stärker in den Friedensprozess einzubinden. Nach russischen Angaben sollen Vertreter von 14 Oppositionsgruppen kommen.

Türkei

Ankara unterstützt die Opposition. Dennoch will auch die Türkei – ebenso wie Russland – als Schutzmacht den Weg für eine politische Lösung ebnen.

Iran

Der Iran unterstützt Assad, da es Syrien als Hinterland für die Hisbollah-Miliz braucht. Der Iran ist Schutzmacht Syriens und bewertet die Wiederaufnahme der Gespräche positiv. „In Astana treffen sich zum ersten Mal die richtigen und wichtigen Streitparteien zu politischen Verhandlungen“, sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani in Teheran. In den vergangenen Jahren hätten Vertreter der Rebellen teilgenommen, die nicht vor Ort, sondern irgendwo im Ausland gelebt hätten. Daher seien die Gespräche auch immer ergebnislos zu Ende gegangen. Astana sei daher der erste Schritt in die richtige Richtung, sagte der iranische Präsident.

Der Iran hat sich allerdings gegen eine Beteiligung der USA an den Gesprächen ausgesprochen. „Wir haben die Amerikaner nicht eingeladen und sind gegen ihre Präsenz in Astana“, sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarifi am Mittwoch der Nachrichtenagentur Tasnim.

Syrien

Die russische Agentur Interfax meldete aus Damaskus, die syrische Regierungsdelegation werde vom UN-Botschafter Baschar Dschaafari angeführt. Er ist auch Chefunterhändler bei den Genfer Friedensgesprächen. Dazu kämen der syrische Botschafter in Russland, Riad Haddad, und Vertreter von Präsidialamt, Außenministerium, Verteidigungsministerium und Geheimdienst.

Rebellengruppen

Nach mehrtägigen Verhandlungen mit Vertretern der türkischen Regierung habe eine Mehrheit der Milizen jetzt den Astana-Gesprächen zugestimmt, sagte der Sprecher der Rebellengruppe Tadschamu Fistakim, Sakaria Malahafdschi. Die Gruppe war vor allem in Aleppo aktiv, wo sie im November 2016 von Assad-Truppen geschlagen wurde. Die überlebenden Mitglieder wurden entweder festgenommen, desertierten oder schlossen sich anderen Rebellengruppen an.

Allerdings gibt es unter den Rebellen gegen die Teilnahme auch Widerstand. So seien die radikal-islamische Gruppe Ahrar al-Scham und andere Milizen gegen eine Reise nach Kasachstan, meldete die oppositionelle Nachrichtenseite Shaam Network.

Ahrar al-Scham hatte schon am Mittwoch verkündet, sie werde der Veranstaltung fernbleiben. Ihre Mitglieder seien im umkämpften Tal Wadi Barada trotz der Waffenruhe immer wieder Angriffen der Regierung ausgesetzt. Die am Mittwoch veröffentlichte Stellungnahme der Organisation kritisierte auch Russlands Rolle als Garantiemacht der Verhandlungen in Astana, weil Moskau weiterhin Luftangriffe fliege. Ahrar al-Scham ist eine aus Islamisten und Salafisten bestehende Brigade, die gegen Assad kämpft. sie wird von der Türkei und Saudi-Arabien unterstützt.

Der Berater der oppositionellen Freien Syrischen Armee (FSA), Usama Abu Seid, sagte, in Astana solle nur über die Waffenruhe gesprochen werden. Russland und die Türkei hätten zugesichert, dass weder über politische Fragen noch über die Zukunft Syriens diskutiert werde. Aus Oppositionskreisen hieß es, Druck der türkischen Regierungsvertreter habe wohl zum einem Meinungswandel der Milizen geführt. Die Freie Syrische Armee existiert seit dem 29. Juli 2011 und hat zum Ziel, Assads Regierung zu stürzen. Heute wird bezweifelt, dass es sich bei der FSA um eine vereinte Militärorganisation handelt. Viele Rebellengruppen mit verschiedenen Interessen agieren unter dem Label der FSA.

Mohammed Alloush, einer der führenden Köpfe der Jaish al-Islam-Gruppe, sagte dem Nachrichtensender Aljazeera in dieser Woche, er werde die Delegation der Rebellen in Astana anführen. Ziel der Gruppe sei es, die kriminelle Rolle des Irans im Syrien-Konflikt zu neutralisieren. Alle Rebellengruppen hätten zugesagt. Jaish al-Islam ist die „Armee des Islam“, eine von Saudi-Arabien unterstützte Rebellengruppe, die einen islamischen Staat unter dem Gesetz der Scharia errichten will. Sie ist eine der größten Rebellengruppen. Eine Übersicht über die beteiligten bewaffneten Gruppen im Syrien-Konflikt gibt es hier.

Vereinte Nationen

Die Vereinten Nationen nehmen das Treffen so ernst, dass sie ihren Syrien-Sondergesandten Staffan di Mistura nach Astana senden, wie in New York mitgeteilt wurde.

Hintergrund: Wer hat welche Interessen in Syrien?

Assad-Unterstützer Iran: Das Land will seine Macht in Syrien absichern – egal ob mit oder ohne Assad. Seit 2011 mischt der Iran in dem Konflikt zugunsten Assads mit. Der Iran unterstützt das Regime mit Krediten, Öl, militärischer Ausrüstung und Kämpfern. Russland: Putin möchte seinen Einfluss in Syrien wahren. Dafür unterstützt er Assad seit Ausbruch des Krieges mit Waffen und Geld. Seit 2015 fliegt Russland Luftangriffe auf die syrischen Rebellen. Irak: Seit 2013 kämpfen dem Iran nahestehende schiitisch-irakische Milizen in Syrien, um Assad zu helfen. Libanon: Die schiitische Partei und Miliz Hisbollah kämpft an der Seite des syrischen Regimes.

Assad-Gegner Die Golfstaaten (u.a. Saudi-Arabien): Die Länder wollen Assad stürzen, denn er ist mit ihrem Rivalen Iran verbündet. Ziel der Golfstaaten ist es, islamistische syrische Rebellen an die Macht zu bringen, die ihnen Nahe stehen. Saudi-Arabien und Katar haben jedoch unterschiedliche Vorstellungen, welche ihrer Verbündeten an die Macht kommen soll. Katar unterstützt die Dschabhat Fatah al-Scham (ehemals Nusra-Front), Saudi-Arabien favorisiert die Islamische Front, eine salafistische Rebellenkoalition. USA: Ziel der USA ist eine neue prowestliche und demokratische Regierung in Syrien. Das Land unterstützt daher moderate Rebellen mit Waffen und fliegt ebenfalls Luftangriffe. Erklärtes Ziel einer Koalition des Westens ist in erster Linie der Kampf gegen den Islamischen Staat und die Humanitäre Hilfe. Türkei: Die Türkei will Assad stürzen und sunnitisch-syrische Rebellen an die Macht bringen. Der Türkei wird vorgeworfen, das Land habe für diese Pläne den Islamischen Staat gewähren lassen (oder sogar unterstützt). Das Assad-Regime lässt seither dem syrischen Ableger der türkisch-kurdischen Arbeiterpartei (PKK), den Volksverteidigunseinheiten (YPG) freie Hand. Die YPG-Gebiete an der Grenze zur Türkei bombardiert Assad nicht. Erdogan missfällt das.

mit dpa

von shz.de

erstellt am 22.Jan.2017 | 20:37 Uhr

