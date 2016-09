Wahlen : Verschiebung der Präsidentenwahl: Entscheidung fällt Montag

Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will am kommenden Montag eine Stellungnahme zur möglichen Verschiebung der Präsidentenwahl abgeben. Um 11.00 Uhr soll es an dem Tag in Wien eine Pressekonferenz geben.