Haltbarkeit von Gift läuft ab : US-Supreme Court verhindert Hinrichtung in Arkansas

In einem nervenaufreibenden Hin und Her mit Gerichten will der US-Bundesstaat Arkansas die erste von acht für April geplanten Exekutionen durchsetzen. Doch die Justiz spielt nicht mit. Im Fokus: das umstrittene Mittel Midazolam.