Reaktion auf „Women's March“ : Trump ist ein schlechter Gewinner – ein Kommentar

Washington | Der „Honeymoon“ für den neuen US-Präsidenten ist vorbei, bevor er einen hatte. Das machten die Amerikaner an diesem Wochenende deutlich, die in Rekordzahl auf die Straßen gingen, um gegen Donald Trump zu demonstrieren. Allein in Washington protestierten drei Mal so viele Menschen gegen ihn, wie Anhänger tags zuvor seinen Sieg gefeiert hatten.

Der dünnhäutige Trump nahm dies nicht zum Anlass, auf die Sorgen der Mehrheit seiner Landsleute einzugehen, die ihn nicht gewählt haben, sondern flüchtete sich in eine Märchenwelt. Darin sah er sich als geliebten Führer, der von historischen Massen gefeiert wird.

Anschließend ließ er seinen neuen Sprecher wie einen Bulldozer von der Kette. Sean Spicer attackierte bei seinem ersten Auftritt im Briefing-Raum des Weißen Hauses die Journalisten, weil diese, statt Propaganda zu machen, Fakten berichteten.

Gewöhnlich bemühen sich Präsidenten nach der Amtsübernahme Wunden aus der Wahlschlacht zu heilen und das Gemeinsame zu suchen. Statt die ohnehin geteilte Nation zusammenzubringen, entschied sich Trump gleich am ersten Tag seiner Amtszeit weiter zu spalten. Und greift aus gekränkter Eitelkeit die Medien an. Das verheißt wenig Gutes.

Trump und dessen Anhänger erwiesen sich an diesem Wochenende als schlechte Gewinner. Der neue Mann im Oval Office legte einen glatten Fehlstart in seine Präsidentschaft hin, der sich gewiss aus der Enttäuschung über die verregnete Amtseinführung erklären lässt. Die Herzen seiner Landsleute wird er so nicht gewinnen. Im Gegenteil drohen die Verwerfungen größer denn je zu werden.

von Thomas J. Spang

erstellt am 22.Jan.2017 | 18:59 Uhr

