Islamischer Staat : Tote und Verletzte bei Anschlägen auf Schiiten im Irak

Bagdad | Bei mehreren Terroranschlägen im Irak sind über den Jahreswechsel mindestens 37 Menschen getötet worden. Zunächst sprengten sich zwei Selbstmordattentäter in der Hauptstadt Bagdad in einem beliebten Einkaufsviertel in die Luft, wie das irakische Innenministerium mitteilte. Dabei starben mindestens 24 Zivilisten, 39 wurden verletzt. Der Doppelanschlag habe sich gezielt gegen Schiiten gerichtet, erklärte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Internet.

Die Schiiten werden vom IS als Abtrünnige angesehen. Im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Anschläge im Irak, zu denen sich der Islamische Staat bekannte. Hunderte Menschen starben dabei.

Die Sunnitenmiliz übernahm auch die Verantwortung für einen Angriff auf einen Kontrollpunkt von Sicherheitskräften nahe der den Schiiten heiligen Stadt Nadschaf. Dabei starben nach Angaben aus Polizeikreisen mindestens fünf Polizisten und drei Zivilisten. Zunächst schossen die Angreifer auf die Sicherheitskräfte, dann zündeten zwei Selbstmordattentäter Sprengstoffwesten. Nadschaf ist eine Pilgerstadt der Schiiten. Hier befindet sich die Grabmoschee des Imams Ali, des Schwiegersohns und Nachfolgers der Propheten Mohammed.

Erst kurz vor dem Wochenende hatte die irakische Armee die nächste Phase im Kampf um die IS-Hochburg Mossul im Norden des Iraks angekündigt. Es gehe darum, die Stadtviertel östlich des Flusses Tigris von den Dschihadisten zu befreien, sagte der Kommandant der Kampagne, Abdul Amir Raschid. Zusammen mit kurdischen Kräften und mit Hilfe einer von den USA geführten Koalition versuchen irakische Sicherheitskräfte die letzte große Bastion des IS im Irak einzunehmen. Die Offensive war zuletzt ins Stocken geraten.

Frankreichs Präsident François Hollande will am Montag in den Irak reisen, wo das französische Militär die Militäroffensive unterstützt. „Wir sind mit der Geißel des Terrorismus noch nicht fertig. Wir müssen ihn weiter bekämpfen“, sagte Hollande in seiner Neujahrsansprache. „Im Ausland - das ist der Sinn unserer Militäroperationen in Mali, in Syrien, im Irak.“ Frankreich war in den vergangenen Jahren das Ziel mehrerer schwerer islamistischer Anschläge, teilweise im Namen des IS oder von diesem gesteuert.

erstellt am 01.Jan.2017 | 15:07 Uhr

