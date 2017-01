Welt vor unruhigen Zeiten : Steinmeier: «Welt des 20. Jahrhunderts endgültig vorüber»

Bundesaußenminister Frank Walter Steinmeier sieht in der Präsidentschaft von Donald Trump eine Zäsur. «Mit der Wahl Donald Trumps ist die alte Welt des 20. Jahrhundert endgültig vorüber», schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für «Bild am Sonntag».