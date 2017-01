Bundestagswahl 2017 : SPD-Spitze berät am Dienstag über Kanzlerkandidaten

1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Berlin | Die engere Parteiführung der SPD will an diesem Dienstag bei einem vertraulichen Treffen in Berlin über die Kanzlerkandidatenfrage beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Reihen der Partei.

Um die K-Frage bei der SPD wird ein großes Geheimnis gemacht. Hatten sich zuletzt zwar die Anzeichen verdichtet, dass Parteichef Sigmar Gabriel selbst ins Rennen geht, wurde mit der endgültigen Entscheidung noch gewartet. Dahinter steckt auch eine Taktik.

An der Runde sollen unter anderem Parteichef Sigmar Gabriel, Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz, der bisherige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Fraktionschef Thomas Oppermann und Generalsekretärin Katarina Barley teilnehmen. Schulz hatte zuvor seine Teilnahme an einer Diskussion mit Abgeordneten abgesagt, die ein rot-rot-grünes Bündnis vorantreiben wollen.

Offiziell wollen die Sozialdemokraten ihren Kanzlerkandidaten am Sonntag (29.1.) nominieren. Zur Auswahl stehen Gabriel und Schulz. Doch auch dem Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz werden Chancen eingeräumt.

von dpa

erstellt am 23.Jan.2017 | 18:54 Uhr

