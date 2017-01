Bundestagswahl 2017 : Sigmar Gabriel will kein Kanzlerkandidat werden

1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Sigmar Gabriel verzichtet auf die SPD-Kanzlerkandidatur. Das berichten verschiedene Medien nach einem Bericht des Branchenportals Meedia. Gleichzeitig schlägt Gabriel den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel vor. Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin.

Wie Meedia berichtet, soll das Nachrichtenmagazin „Der Stern" mit dem Rücktritt von Gabriel seine neue Ausgabe aufmachen. Das Magazin erscheint in dieser Woche bereits am Mittwoch und damit einen Tag früher als sonst. Die Echtheit des Covers ist nicht bestätigt.

Auch „Die Zeit“ berichtet am Dienstag online, dass Gabriel nicht als Kanzlerkandidat zu Verfügung steht. Ebenfalls werde er seinen Parteivorsitz niederlegen und vom Bundeswirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt wechseln, heißt es weiter. Seine Motive und politischen Erwägungen habe er Zeit-Chefredakteur Bernd Ulrich über Monate dargelegt. Eine Meinungsumfrage unter SPD-Sympathisanten, die Gabriel selbst in Auftrag gegeben hatte, habe den Ausschlag für diese überraschende Entscheidung gegeben. Das Ergebnis: Eine Mehrheit rechne sich mit Martin Schulz an der Spitze bessere Chancen bei der Bundestagswahl aus.

Dem „Stern“ sagte Gabriel: „Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD.“ Schulz habe „die eindeutig besseren Wahlchancen“. Der 57-jährige Gabriel ist seit 2009 Chef der SPD. Der 61-jährige Schulz war seit 1994 im Europaparlament und zuletzt Präsident. Er schied Ende vergangenen Jahres aus diesem Amt aus. In der Bundespolitik ist er ein Neuling.

Am frühen Dienstagabend sollte es über die Kanzlerkandidatur ein vertrauliches Spitzengespräch in der Berliner Parteizentrale geben. Dass der 57 Jahre alte Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel antritt, war eigentlich die überwiegende Erwartung in der SPD. Offiziell wollen die Sozialdemokraten an diesem Sonntag den Herausforderer von CDU-Kanzlerin Angela Merkel präsentieren.

Bundespräsident Joachim Gauck hat den 24. September als Termin für die Bundestagswahl bestätigt. Gauck habe auf Empfehlung der Bundesregierung die entsprechende Anordnung ausgefertigt, teilte das Präsidialamt am Dienstag mit.

von shz.de

erstellt am 24.Jan.2017 | 15:10 Uhr