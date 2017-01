Kommentar zur Inauguration : Please, Mr. Trump, make a great job!

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Man muss dieses Land nicht verstehen, und man kann es letztlich auch nicht. Allzu irre ist der Aufstieg des deutschstämmigen Donald J. Trump, und allzu irre war sein Wahlkampf, der von irrealen Versprechungen und hunderten Tabubrüchen geprägt war – bis hin zu Fragen des Umgangs von Frauen und Männern. Aber ist er der falsche Mann?

Es sei ein Vergleich gewagt zwischen Populismus in Deutschland und den zweifelsfrei populistischen Äußerungen des neuen US-amerikanischen Präsidenten. Und da fällt auf: Trump ist nicht von Hass, sondern von Optimismus getrieben. Er will sein Land „great again“ machen, was ja allemal ein legitimes Interesse ist. Ob das durch Strafzölle und wirre Signale an bislang treue Bündnispartner erreichbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist ein völlig anderer Ansatz als der deutscher Populisten, die sich in Fantasien, was alles nicht geht und nicht erlaubt sein darf, ergehen. Das ist typisch Amerika: Wir sind das Land der Möglichkeiten, nicht der Verhinderung.

Gerne hätten wir alle eine Direktschaltung in das Gehirn von Barack Obama gehabt, als Trump in seiner Rede das Establishment in den USA geißelte. Hat das so strahlende Ex-Präsidentenpaar denn die notorisch Reichen, Wichtigen umwedelt? Doch eher nicht! Obamacare, die Gesundheitsreform, mag misslungen sein, aber sie war ein Anliegen für die Schwachen, Hilfsbedürftigen. Obama, der schwarze Mann, hat es in die Spitze der Welt geschafft. Er ist eben kein Sinnbild für die Oberen, schon gar nicht für die, mit denen Trump sein Kabinett füllt.

Aus deutscher Sicht gibt es nur eine Bitte an den neuen Präsidenten, dessen Rede beeindruckend war: Isolieren Sie nicht Ihr Land, nehmen Sie Ihre natürlichen Bündnispartner im Westen mit und denken Sie an die kleinen Staaten, beispielsweise im Ostseeraum, die auf Ihren Schutz angewiesen sind.

von Kläsener Stefan Hans

erstellt am 20.Jan.2017 | 20:09 Uhr