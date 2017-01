Erneuter Angriff auf die Pressefreiheit : Noch vor dem Start: Türkei sperrt kritisches Onlinemedium „Özgürüz“

1 von 1 Foto: Screenshot/ozguruz.org 1 von 1

Berlin | „Die Türkei erlebt eine der dunkelsten Phasen ihrer Geschichte. Das Land, das eben noch der EU beitreten wollte, ist zum weltweit größten Gefängnis für Journalisten geworden. Von allen inhaftierten Journalisten dieser Welt sitzen 80 Prozent in türkischen Gefängnissen.“ Das schreibt Can Dündar, Chefredakteur des neuen Onlinemediums Özgüruz (deutsch: Wir sind frei), auf dem Nachrichtenportal. Eine Nachricht, die in der Türkei niemand lesen kann. Noch vor dem Start der Berichterstattung an diesem Freitag ist die Webseite von türkischem Boden aus nicht mehr erreichbar. Gesperrt von der Regierung Erdogan. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Das bestätigte Markus Grill, Chefredakteur des gemeinnützigen Rechercheverbandes Correctiv und Herausgeber von Özgürüz, auf Twitter.

Morgen soll unsere türkische Seite richtig loslegen, heute wurde sie in der Türkei bereits geblockt #ÖZGÜRÜZ https://t.co/08KO0gOybJ — Markus Grill (@m_grill) 26. Januar 2017

Das erklärte Ziel von Özgürüz findet sich gleich auf der Startseite: „Wir werden informieren. Wir werden all jene Nachrichten, die vor dem Volk geheim gehalten, zensiert oder verboten werden, veröffentlichen. Ohne zu verzerren, ohne zu übertreiben. Objektiv, sorgfältig, mit Entschlossenheit und Mut.“

Dündar, der mittlerweile im Exil in Deutschland lebt, war vor nicht allzu langer Zeit noch Chefredakteur der türkischen Zeitung „Cumhurriyet“. Im Mai 2016 verurteilte ihn ein Gericht zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft. Der Grund: Geheimnisverrat. Er legte Revision ein und flüchtete aus der Türkei. Im September wurde gegen ihn ein Prozess wegen angeblicher Unterstützung einer terorristischen Organisation eröffnet. Für ihn kam die Sperrung der Seite offenbar nicht überraschend, wie er auf Twitter schreibt: „Hah! Ich dachte schon, dass ich gesperrt werde. Er (Anm. d. Red.: Erdogan) verbietet und sperrt eine noch nicht gestartete Seite. Wir werden sehen.“

Hah.

Ben de yasak nerde kaldı diyordum.

Basılmamış kitabı yasaklayan, başlamamış siteyi de kapattı.. sanıyor.

Göreceğiz.

Yarın ola hayrola! pic.twitter.com/WDyiYzRWtl — Can Dündar (@candundaradasi) 26. Januar 2017

Auf Özgürüz prangert er das massive Vorgehen gegen die Pressefreiheit an. Die Türkei steht in der Rangliste der Pressefreiheit nur noch auf Platz 151 von 180. Länder wie der Sudan, Russland, Pakistan oder Mexiko stehen vor der Türkei. Schon vor dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 sei die Arbeit für Journalisten schwieriger geworden, schreibt Dündar. Danach sei sie gänzlich abgeschafft worden. „Seit der Ausrufung des Ausnahmezustandes wurden 169 Radio- und Fernsehsender, Webseiten und Zeitungen geschlossen. Rund 2000 Journalisten haben ihre Arbeit verloren. An die 150 Journalisten sitzen im Gefängnis.“ Die Regierung behaupte, es sitze nicht ein einziger Journalist im Gefängnis. Gleichzeitig seinen jedoch alle Verhafteten des Terrorismus verdächtig, da sie kritisch sind. „Journalisten pendeln seither zwischen Gefängnis und Gericht. Sie werden bedroht, sie werden angegriffen, sie werden misshandelt.“

„Die Journalisten in der Türkei sind wie Kriegsopfer: arbeitslos, still, ohne Organisation“, schreibt Dündar. „Doch jetzt kommen wir wieder zusammen. In einem freieren Umfeld, aus den Fehlern der Vergangenheit lernend, werden wir objektiv und mutig zum investigativen Journalismus zurückkehren.“

Unter dem Hashtag #oezgueruez twittern Nutzer Reaktionen auf die Sperrung. Der Tenor: Die türkischen Behörden beweisen, warum es Özgürüz braucht.

von Gerrit Hencke

erstellt am 27.Jan.2017 | 08:31 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen