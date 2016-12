Diplomatischer Druck erhöht : Netanjahu: Israels Beziehungen zu UN überprüfen

vergrößern 1 von 6 Foto: Jim Hollander 1 von 6











Er habe das Außenministerium angewiesen, «die Beziehungen zu den UN innerhalb eines Monats zu überprüfen», sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstagabend. Wie Netanjahu nach Angaben von Ynetnews weiter erklärte, seien bereits Zahlungen an fünf «besonders Israel-feindliche» UN-Organisationen in Millionenhöhe eingestellt worden.

Der Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag aufgefordert, seine Siedlungsaktivitäten im besetzten Westjordanland und im arabischen Ostteil Jerusalems sofort und vollständig zu stoppen. Bei Stimmenthaltung der USA nahmen die anderen 14 Mitglieder des des höchsten UN-Gremiums die entsprechende Resolution an, die nun den diplomatischen Druck auf Israel erhöht.

Netanjahu kritisierte die «Absurdität», dass sowohl die UN als auch die Regierung von US-Präsident Barack Obama damit «Israel, die einzige Demokratie in Nahost drangsalieren, während in Syrien eine halbe Million Menschen massakriert und Zehntausende im Sudan abgeschlachtet werden und der gesamte Nahe Osten in Flammen aufgeht».

Aus Zorn über eine Resolution des Weltsicherheitsrates gegen die israelische Siedlungspolitik hat Netanjahu seinen ukrainischen Amtskollegen ausgeladen. Regierungschef Wladimir Groisman wollte Israel am Mittwoch besuchen. Netanjahu habe die Visite aber abgesagt, weil die Ukraine für die Resolution gestimmt habe, berichtete der israelische Rundfunk am Sonntag.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat die UN-Resolution mit der Forderung nach einem totalen israelischen Siedlungsstopp in Palästinensergebieten erneut kritisiert. «Die große Niederlage für Israel wird es viel schwieriger machen, Frieden auszuhandeln», twitterte Trump. «Zu schlecht, aber wir werden es trotzdem hinkriegen.» Die scheidende US-Regierung hatte sich bei der Abstimmung im Weltsicherheitsrat am Freitag der Stimme enthalten und damit ermöglicht, dass die Resolution angenommen wurde. Trump selber hatte gefordert, dass die USA von ihrem Vetorecht Gebrauch machen und damit die Resolution scheitern lassen.

