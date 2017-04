Festnahme in Biberach : Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Haft

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, setzte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Mittag den zuvor erlassenen Haftbefehl nach einer Anhörung des Beschuldigten in Kraft. Bei der Festnahme des Mannes im Kreis Biberach wurde auch seine Wohnung durchsucht.

Er soll zunächst Mitglied einer Kampfgruppe gewesen sein, die sich am syrischen Bürgerkrieg beteiligt hat. Im Frühjahr 2013 soll er sich der Terrormiliz angeschlossen haben und als IS-Kämpfer an verschiedenen Kampfhandlungen in Syrien teilgenommen haben.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 14:33 Uhr