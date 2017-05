Rassismus-Skandal bei der Bundeswehr : Medienbericht: Ursula von der Leyen entschuldigt sich bei Generälen

vergrößern 1 von 1 Foto: Dieter Schulz 1 von 1

Berlin | Nach SPIEGEL-Informationen hat sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei Generälen der Bundeswehr entschuldugt. Am Donnerstagnachmittag attestierte sie dem Bericht zufolge vor etwa hundert Generälen und zivilen Führungskräften, dass die 250.000 Bundeswehrangehörigen einen „unverzichtbaren Dienst für unser Land“ leisteten. „Ich wünschte, ich hätte diese Sätze am Wochenende in dem Fünf-Minuten-Interview über den Rechtsextremisten vorweggesagt. Es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe. Das bedauere ich.“

Die CDU-Ministerin war nach ihren Aussagen über „Haltungsprobleme“ bei der Bundeswehr stark in die Kritik geraten. Mit ihrer Reaktion auf Rechtsextremismus und Mobbingskandale habe sie zu sehr pauschalisiert und ihre eigene Truppe unter Generalverdacht gestellt.

Bereits in den vergangenen Tagen war von der Leyen auf Schadensbegrenzung nach ihren Aussagen bedacht. Sie steht aber auch in der Zwickmühle, denn von anderer Seite wird eine umfassende Aufklärung in den Skandalen um den Rechtsterroristen der deutsch-französischen Brigade in Illkirch gefordert.

„Die drastisch verschärfte Sicherheitslage von der Krim über den IS bis Mali und die großen Reformen der Legislatur beim Personal, im Rüstungsbereich, bei den Finanzen, bei Cyber haben von Tag eins an viel Kraft und Aufmerksamkeit gekostet“, sagte sie im Spiegel-Interview, „heute wünsche ich mir, wir hätten uns ebenso früh und systematisch um verdeckte rechtsextreme Tendenzen gekümmert.“

Doch auch nach dem Besuch der Verteidigungsministerin beim Truppenstützpunkt im französischen Illkirch hält die Kritik an der Amtsführung der CDU-Politikerin an. Er halte es für falsch, dass sie „einen großen Tross an Journalisten“ mitgenommen habe, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), der „Passauer Neuen Presse“. „Es drängt sich der Verdacht auf, es gehe der Ministerin um eine Inszenierung von Handlungsfähigkeit.“ Zwar sei Sachaufklärung notwendig, doch gelte es, Showeffekte zu vermeiden.

Am Stützpunkt der deutsch-französischen Brigade in Illkirch war der rechtsextreme und unter Terrorverdacht festgenommene Oberleutnant Franco A. stationiert. Der 28-jährige Deutsche, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte, steht im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben. Offenbar hatte der Soldat auch Mitwisser.

In die gleiche Kerbe schlug SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. „Ursula von der Leyen hat als Verteidigungsministerin nur schöne Bilder produziert, aber kein einziges Problem der Bundeswehr gelöst“, sagte er dem Redaktions-Netzwerk-Deutschland. „Bei der Transformation der Bundeswehr von einer Wehrpflicht- in eine Berufsarmee hätte die innere Führung und eine neue Führungskultur absolute Priorität haben müssen“, fügte Oppermann hinzu. „Frau von der Leyen hat das total vernachlässigt.“

Der SPD-Verteidigungspolitiker Hellmich warf von der Leyen auch vor, der Bundeswehr pauschal Führungsschwäche unterstellt zu haben. „Der Vorwurf der Ministerin an alle Ebenen ist völlig unangemessen und sie hat viel Vertrauen zerstört“, sagte Hellmich. Die Ministerin müsse nun „dringend erklären, wie sie ihre Pauschalkritik versteht, ob das tatsächlich ihre Haltung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten ist. Das ist sie ihnen als diejenige, die die Kommandogewalt hat, schuldig“.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ergriff im ZDF Partei für seine Kabinettskollegin. „Der Kampf gegen den Rechtsextremismus war immer ein Markenzeichen der Bundeswehr“, erklärt de Maizière am Mittwochabend im ZDF-„heute-journal“. Das sei bei seinen Vorgängern so gewesen, bei ihm und bei seiner Nachfolgerin. „Im Übrigen hat Frau von der Leyen meine Solidarität.“

