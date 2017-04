Gleichzeitig : May will Verhandlungen über Brexit und Handelsabkommen

vergrößern 1 von 3 Foto: Jane Barlow 1 von 3





«Nichts ist vereinbart, bevor alles vereinbart ist», sagte May am Sonntag in einem BBC-Interview.

Sie geht damit auf Konfrontation mit den Staats- und Regierungschefs der verbliebenen 27 Länder. Die hatten sich am Samstag bei einem Sondergipfel in Brüssel auf Richtlinien geeinigt, die zuerst eine Einigung über ausstehende finanzielle Verpflichtungen der Briten vorsehen.

Die Rechnung kann Experten zufolge bis zu 60 Milliarden Euro betragen. May sagte, die Verhandlungen könnten teilweise zäh werden. Sie ziehe weiterhin kein Abkommen einem schlechten Abkommen mit der EU vor.

Hoffnung auf eine rasche Einigung machte May in der Frage nach den Rechten für EU-Bürger in Großbritannien. Sie machte jedoch deutlich, dass sie auf gleiche Rechte für britische Bürger in der EU bestehe. Das fordern auch die EU-Staats- und Regierungschefs.

erstellt am 30.Apr.2017 | 12:12 Uhr