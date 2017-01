Amtsantritt am 20. Januar : Keine Stars, kaum Fans, Demos: Donald Trumps eisiger Empfang in Washington

1 von 1 Foto: John Minchillo/AP/dpa 1 von 1

Washington | Vere Plummer (67) überlegt und überlegt. Nach einigen Minuten gibt der schwarze Rechtsanwalt auf. „Mir fällt niemand ein“, antwortet der Washingtoner auf die Frage, ob er persönlich jemanden kenne, der bei den Präsidentschaftswahlen für Donald Trump gestimmt habe. Niemanden? Plummer nickt.

Mit Trumps Amtseinführung kommen große Veränderungen auf Amerika zu. Das gesellschaftliche Klima wird sich verhärten, die Liberalisierung aus acht Jahren Barack Obama geht Trump und den Republikanern in Bund und Staaten sehr gegen den Strich. Das berührt Themen wie Rassismus und Gleichheit oder Abtreibung und Frauenrechte.

Die Frau neben Plummer am Tisch der Nachbarschafts-Institution „Busboys & Poets“ an der hippen 14ten Straße kommt zu demselben Ergebnis. „Das ist eine tolerante Stadt. Hier hat jemand, der rassistische Sprüche macht, keine Chance.“

Das ist keine Übertreibung. Im „District of Columbia“ holte Trump bei den Präsidentschaftswahlen genau 12.723 Stimmen oder 4,1 Prozent. „Er wirkt hier wie ein Fremdkörper“, findet Plummer, der fürchtet, der neue Nachbar an 1600 Pennsylvania Avenue werde drastische Änderungen für Washington und die Nation bringen.

Während das mehrheitlich schwarze „DC“ 2008 der Ankunft Obamas entgegenfieberte, liegt in den Tagen vor der Amtsübernahme Trumps eine bleischwere Stimmung über der sonst so quirligen Stadt. Ungewissheit, Resignation, Angst - den notorisch liberalen Washingtoner kommt die Ankunft Trumps wie ein Albtraum vor.

Mindestens 54 demokratische Kongress-Abgeordnete werden der Inauguration fernbleiben. Die Repräsentanten setzen ein Zeichen, das unterstreichen soll, für wie wenig „normal“ sie diesen Machtwechsel halten. Sie folgen damit dem Beispiel der Bürgerrechts-Legende John Lewis, der Trump wegen der russischen Einflussnahe auf die Präsidentschaftswahlen die Legitimität abgesprochen hatte.

Trump, der mit historisch niedrigen Zustimmungswerten um die 40-Prozent-Marke ins Weiße Haus zieht, spürt den eisigen Wind, der ihm am Potomac entgegenweht. Sehr schnell gab er die Pläne auf, nach einer Siegesparade vom Trump-Tower über die 5th Avenue per Helikopter zur Vereidigung nach Washington einzuschweben.

Stattdessen hat sich der Reality-TV-Star für einen bescheidenen, fast kargen Rahmen entschieden. Während Obama 2008 die ganze Mall mit Zuschauern füllte, mit Ehefrau Michelle zehn Festbällen die Aufwartung machte und ein Who-is-Who der Unterhaltungswelt anzog, wollen Trump und die künftige „First Lady“ Melania bei nicht mehr als drei Bällen auftauchen.

Die Parade vom Kongress zum Weißen Haus wird auf 90 Minuten zusammengestaucht. Sein Inaugurations-Team fand nicht eine einzige Marschmusik-Kapelle aus Washington, die für ihn spielen wollte. Ein Star nach dem anderen erteilte Trump eine Absage. Die Liste reicht von Celine Dion über Elton John bis hin zu KISS.

Für das „Make America Great“-Konzert am Vorabend der Amtseinführung fand sich niemand anderes als der angestaubte Country-Barde Toby Keith und die B-List-Rocker „3 Doors Down“. Lästermäuler fragen, was der Milliardär mit der Rekordsumme von 90 Millionen Dollar machen will, die Unternehmen für seine Amtseinführung gespendet haben.

62 Demos angekündigt - so protestieren die Trump-Gegner

Die Polizei stellt sich auf bis zu 900.000 Menschen ein. Entsprechend scharf sind die Sicherheitsvorkehrungen. Insgesamt werden im Zentrum Washingtons 28.000 Beamte im Einsatz sein.

Eine Herausforderung wird das auf jeden Fall, da für den 20. Januar 62 Demonstrations-Genehmigungen vorliegen - fast allesamt Anti-Trump. Wie am historischen „Dupont-Zirkel“, wo am Morgen der Amtseinführung (ganz legal) tausende Joints verschenkt werden, die während der Rede des Präsidenten als Protestgeste angesteckt werden. Genehmigt ist auf jeden Fall außerdem eine Großveranstaltung am Folgetag, bei der rund 200.000 Frauen demonstrieren wollen. Diesen „Women's March“ („Marsch der Frauen“) soll es auch in anderen US-Städten geben.

„Er sagt, wie es ist“: Hier treffen sich die Trump-Anhänger

Doch der künftige Präsident hat seine Fans. Diese stammen nicht aus DC oder der Unterhaltungswelt. Sie kommen aus den Teilen der USA nach Washington gereist, die Trump den Wahlsieg beschert haben. Aus dem Süden und Mittleren Westen, den ländlichen Regionen und den alten Industriestädten des Rostgürtels.

Als bester Ort in Washington, vor dem Eintreffen der Trump-Touristen, einen Anhänger des künftigen Präsidenten zu finden, stellte sich die „Benjamin Bar & Lounge“ heraus, in dem vom Trump für einen dreistelligen Millionenbetrag umgebauten alten Postgebäude. Der billigste Cocktail an der Bar kostet 24 Dollar, das Bier acht.

„Das leisten wir uns“, sagt der Ladenbauer Josh (34), der sich mit Ehefrau Nancy (32) einen Abend ohne Kinder im Fünf-Sterne-Hotel gönnen. „Unser Motto lautet, hart arbeiten und hart leben.“ Für das Zimmer im achten Stock blätterte das Paar 460 Dollar hin.

In nur acht Jahren baute Josh aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen auf, das heute zehn Angestellte beschäftigt. Obwohl sein Erfolg in die Obama-Zeit fällt, hat er für Trump gestimmt. „Der sagt wie es ist“, erklärt er beim zweiten „John Willett“-Cocktail, was ihn am künftigen Präsidenten beeindruckt. Neugierig erkundigt er sich nach „den ganzen illegalen Muslims, die nach Deutschland gekommen sind“. Obwohl er nie da war, ist er sich sicher: „Das ist eine Katastrophe.“

Ivanka Trump wohnt um die Ecke der Obamas

Was Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Tochter Ivanka wohl durch den Kopf geht, wenn sie aus ihrem neuen Heim am Tracy Place im vornehmen Diplomaten-Viertel „Kalorama“ über ein Anwesen der russischen Botschaft auf das Minarett des Islamischen Zentrums schauen? Die imposante Moschee liegt einen Steinwurf weit entfernt von dem 5,5-Millionen-Haus, das Trumps Lieblingstochter demnächst mit ihrem Mann und ihren drei Kindern bewohnen wird.

Gleich um die Ecke in der Belmont Road leben von diesem Freitag an die Obamas, die von Bill Clintons ehemaligen Sprecher Joe Lockhard das charmante Anwesen mit neun Schlafzimmern, achteinhalb Bädern und Fitnessstudio im Keller gleich oberhalb des „Rock Creek Parks“ angemietet haben.

Debbie Toulu (53) freut sich ganz besonders auf die Obamas. „Sie haben Hunde wie wir“, sagt die Nachbarin, die mit ihren beiden Pudeln an den Umzugswagen vor dem Haus der „First Family“ vorbeispaziert. Ihre Vierbeiner könnten sich mit „Bo“ und „Sunny“ anfreunden. „Vielleicht machen wir eine Blockparty.“

Dass die Kushners demnächst in Rufweite der Obamas wohnen, findet sie kurios. „Lasst uns hoffen, dass wir uns alle vertragen“, meint Debbie. „Hier in der Nachbarschaft und als Nation.“

