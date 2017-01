Nach Streit um Tiran und Sanafir : Inseln im Roten Meer bleiben ägyptisches Hoheitsgebiet

1 von 1 Foto: Google Maps/shz.de 1 von 1

Kairo | Zwei umstrittene Inseln im Roten Meer bleiben ägyptisches Hoheitsgebiet. Das höchste Verwaltungsgericht des Landes wies am Montag in einem Urteil die Absicht der Regierung in Kairo zurück, die beiden unbewohnten, aber strategisch wichtigen Inseln Tiran und Sanafir an Saudi-Arabien zu übergeben. Der Vorsitzende Richter Ahmed al-Schasili sagte, die Regierung habe keine Beweise dafür geliefert, dass die Inseln nicht zu Ägypten gehörten. Sie seien „definitv ägyptisch“. Im Gerichtssaal erschallten Jubel und Sprechchöre.

Die zuletzt angespannten Beziehungen Ägyptens mit der einflussreichen Ölmonarchie könnten sich durch die Entscheidung weiter verschlechtern. Das reiche Saudi-Arabien war bis vor kurzem einer der größten Geldgeber des wirtschaftlich angeschlagenen Ägypten. Finanzmittel in Milliardenhöhe flossen nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 nach Ägypten. Im Herbst stellte Riad Öllieferungen nach Ägypten ein. Im Syrien-Konflikt machten die eigentlich eng verbandelten Länder zuletzt keinen Hehl aus ihren Differenzen.

Tiran und Sanafir sind etwa 15 und sechs Kilometer lang und unbewohnt. Strategisch wichtig sind sie wegen ihrer Lage am Eingang des Golfes von Akaba - Israels einzigem Zugang zum Roten Meer.

Die Entscheidung gilt als Niederlage für Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi, der die Inseln an Riad abtreten wollte. Ägypten und Saudi-Arabien hatten sich im April darauf geeinigt, dass die Inseln im Roten Meer künftig unter die Hoheit der Golfmonarchie fallen sollen, weil diese Anspruch auf sie habe. Im Juni hatte ein Gericht das Vorhaben für ungültig erklärt, wogegen die Regierung Berufung einlegte.

Die Pläne hatten die größten Proteste in Ägypten seit langem ausgelöst. Die autoritäre Regierung ging mit harter Hand gegen sie vor und nahm Aktivisten zufolge mehr als 1000 Demonstranten fest.

von dpa

erstellt am 16.Jan.2017 | 14:52 Uhr