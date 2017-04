Einsatz werde als Test gesehen : Guttenberg soll stärkere Rolle für CSU im Wahlkampf spielen

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

So soll Guttenberg im August und September in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken als Redner bei Veranstaltungen auftreten, heißt es. Sein Einsatz werde in der CSU auch als Test gesehen, wie gut der 2011 wegen einer Plagiatsaffäre zurückgetretene Ex-Politiker heute bei den Wählern ankomme. Vom Zuspruch bei den Veranstaltungen hänge seine Rückkehr in ein öffentliches Amt ab.

Über eine Rückkehr Guttenbergs in die Politik wird seit langem spekuliert. CSU-Chef Horst Seehofer holte ihn in seinen außenpolitischen Beraterkreis. Anfang März gab es in Neufahrn ein demonstratives Treffen, bei dem beide das Engagement Guttenbergs im Wahlkampf ankündigten. «Er strebt ja jetzt keine Position an, sondern er will seiner Familie helfen, seiner CSU», sagte Seehofer damals.

Guttenberg war 2011 zurückgetreten, weil er seine Doktorarbeit in Teilen abgeschrieben und dann herumlaviert hatte, als dies bekannt wurde. Er zog sich aus der aktiven Politik zurück und lebt mit seiner Familie in den USA, wo er eine Beratungs- und Investmentfirma hat.

erstellt am 14.Apr.2017 | 12:41 Uhr