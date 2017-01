Frankreichbesuch : Gauck trifft Hollande in Paris

1 von 1 Foto: Stefanie Loos 1 von 1

Hollande und Gauck haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehrfach getroffen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt ein gemeinsamer Besuch in dem Ort Oradour-sur-Glane, an dem die beiden Präsidenten an ein Massaker deutscher SS-Soldaten im Zweiten Weltkrieg erinnerten.

Am Donnerstag erhält Gauck an der Pariser Sorbonne-Universität die Ehrendoktorwürde und wird eine Rede zum deutsch-französischen Verhältnis halten. Am Nachmittag besucht er die ehrwürdige Académie Française, wo er auch den früheren Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing trifft. Am Donnerstagabend kehrt Gauck nach Berlin zurück. Seine Amtszeit endet am 18. März.

Ankündigung des Bundespräsidialamtes

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 05:12 Uhr