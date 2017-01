Bundestagswahl 2017 : Gabriel, Oppermann und die K-Frage: In der SPD rumort es

1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Berlin | SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat Spekulationen über einen Rollentausch mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Zuge der Kanzlerkandidatenkür zurückgewiesen. „Einen solchen Tausch wird es nicht geben, ich bleibe Fraktionsvorsitzender“, sagte Oppermann am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Der SPD-Kanzlerkandidat werde wie verabredet am kommenden Sonntag nominiert. „Alles andere ist reine Spekulation“, betonte Oppermann.

Sigmar Gabriel ist als Kanzlerkandidat unbeliebt, die SPD steckt im Umfragetief und die Unzufriedenheit wächst: Nur Monate vor der Bundestagswahl präsentieren sich die Sozialdemokraten in mäßiger Verfassung.

Ein Parteisprecher dementierte einen entsprechenden Bericht der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ ebenfalls. Demzufolge würde Gabriel auch den Posten als Vizekanzler aufgeben. An diesem Montag will die Parteispitze bei einer Sitzung in Berlin die Vorstandsklausur am Wochenende vorbereiten. Dann will die SPD bekanntgeben, wer bei der Bundestagswahl im September als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) antritt.

Gabriel hat als Parteichef in der K-Frage den ersten Zugriff. Gewissheit gibt es aber noch nicht. Seit langem gibt es in der SPD Vorbehalte gegen ihn. Besonders groß ist die Sorge, dass es dem Vorsitzenden aufgrund seiner schwachen Beliebtheitswerte nicht gelingen könnte, die SPD bis zur Wahl aus ihrem Umfragetief herauszuholen. Unterschiedliche Meinungen kursieren in der Partei, ob Gabriel bei einem Verzicht den SPD-Vorsitz behalten kann oder nicht.

Als alternativer Kanzlerkandidat steht der bisherige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz bereit. Er ist bei den Bürgern beliebter als Gabriel. Als sehr unwahrscheinlich gilt, dass Gabriel am Sonntag den Hamburger Regierungschef Olaf Scholz als Kanzlerkandidat vorschlägt. „Nur noch Gabriel kann Gabriel verhindern“, scherzt ein SPD-Funktionär.

Unabhängig von der K-Frage gilt Schulz als Favorit für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Außenministerium. Mitte Februar soll Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden. Über mögliche Personalrochaden im Zuge der K-Frage wird bereits seit Monaten in der Partei diskutiert. Würde Gabriel als Kanzlerkandidat sein Ministeramt aufgeben, hätte er als Fraktionschef mehr Beinfreiheit im Wahlkampf und müsste sich nicht an die Kabinettsdisziplin halten. In Gabriels Umfeld wurde diese Variante aber als Unsinn abgetan.

In der Partei nimmt die Unzufriedenheit wegen der Hängepartie an der Spitze und der unklaren inhaltlichen Ausrichtung zu. Die einflussreiche nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) antwortete in der „Bild am Sonntag“ auf die Frage, ob sie Gabriel weiterhin zur Kandidatur rate: „Die Entscheidung wird er eigenverantwortlich treffen.“ Ein von Gabriel forcierter Mitgliederentscheid zu Schlüsselthemen für eine künftige Regierungsbeteiligung wird kritisch gesehen. So sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Wochenende der „Stuttgarter Zeitung“/„Stuttgarter Nachrichten“: „Mir dauert das Ganze eigentlich schon jetzt zu lange.“ Die SPD müsse schleunigst das eigene Profil deutlicher herausarbeiten. Auch die Entscheidung in der K-Frage komme „spät, aber nicht zu spät“, meinte Weil.

Die Probleme der SPD sind strategischer Natur

Doch hinter verschlossenen Türen sollen, wie man hört, weniger Personalfragen als strategische Probleme eine Rolle spielen. Dazu zählt der rasante Fehlstart des rot-rot-grünen Senats von Berlin. Er kann die Bundes-SPD um eine Machtoption ärmer machen. Selten zuvor zeigte sich die Rolle der Linkspartei als Traditionsverein entwurzelter SED- und Stasi-Funktionäre so deutlich. Aus Rücksicht auf alte Stammwähler war „Die Linke“ in Berlin nicht willens, den trotz seiner Erinnerungslücken hauptamtlichen Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit Andrej Holm als Staatssekretär zu verhindern. Selten zuvor wurde auch die Randgruppen-Fixierung vieler Bündnisgrüner so erkennbar wie im 177-seitigen Koalitionsvertrag des Senats.

Unabhängig von der schwindenden Machtoption zur eigenen Kanzlerschaft kommt die SPD um eine kritische Aufarbeitung ihrer bisherigen Politik nicht umhin. Warum die Umfragewerte vom Wahlergebnis 25,7 Prozent im Jahr 2013 auf 20 Prozent schrumpften, treibt SPD-Vorstandsmitglieder um. Zwar bemühte sich vor allem Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) um das gestörte Verhältnis zu den Gewerkschaften. Punkt für Punkt setzte sie DGB-Forderungen wie den Mindestlohn, die Beschränkung von Leiharbeit und die Rente mit 63 um. Gestärkt hat das die Partei aber nicht. Arbeitnehmer orientieren sich immer weniger an Gewerkschaftskampagnen und der SPD-Verwurzelung ihrer Funktionäre. Alltagssorgen wie Euro-Rettung, Zuwanderung und Kriminalität sind ihnen wichtiger – überraschend häufig profitiert davon die AfD. Das strategische Dilemma der Sozialdemokraten brachte ihr früherer Kanzler Gerhard Schröder auf die Formel, ohne die Gewerkschaften gewinne man keine Wahl, aber nur mit ihnen auch nicht.

Der Ressortzuschnitt im Bundeskabinett belastet die SPD-Wahlkämpfe 2017 ebenfalls. Die Zuständigkeit von Wirtschaftsminister Gabriel für Energiefragen ist mit einer Fülle unpopulärer Entscheidungen und hohen Kosten verbunden. Ost- und norddeutsche Länder beklagen überproportionale Belastungen für den Stromausbau. Auch stellte der Bundesrechnungshof dem gesamten Management der Energiewende im Wirtschaftsministerium ein verheerendes Zeugnis aus. Zum Signalcharakter der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen für den Bundestagswahlkampf meint Sigmar Gabriel, das Land habe eine kleine und eine große Wahl zu bestreiten. Umso mehr belasten die ernsten Sicherheitsprobleme an Rhein und Ruhr die SPD insgesamt. Käme es in Düsseldorf zu schweren Verlusten für die rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsidentin Kraft, lastete auf Kanzlerkandidat Gabriel eine Wahlkampfhypothek.

Auch für Schleswig-Holsteins Wahl im Mai befürchten Sozialdemokraten trotz des schwindelerregenden Personalkarussells der Landes-CDU Verluste. Die Arbeitsteilung zwischen Ministerpräsident Torsten Albig und dem SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner (den FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki als „fleischgewordene Fröhlichkeit der SPD“ karikiert) erwies sich kaum als gewinnbringend.

von dpa/Thomas Habicht

erstellt am 23.Jan.2017 | 12:00 Uhr