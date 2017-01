Hamon oder Valls? : Frankreich: Wähler bestimmen Kandidaten der Sozialisten

Beim Abschluss der Sozialisten-Vorwahl in Frankreich bestimmen die Wähler heute ihren Präsidentschaftskandidaten. Als Favorit gilt Ex-Minister Benoît Hamon (49), der in der ersten Runde am vergangenen Sonntag in Führung lag.