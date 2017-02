Überraschung : Flughafen in Berlin: BER-Eröffnung verzögert sich um weitere Monate

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Berlin | Die neuen Technikprobleme im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens bringen das Projekt weitere vier bis sechs Monate in Verzug. Das sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller als Aufsichtsratschef am Mittwoch im Berliner Abgeordnetenhaus. „Es gibt eine Kette von Ärgernissen“, sagte der SPD-Politiker. Dennoch befinde sich das Vorhaben in der „Schlussphase“.

Der Flughafen sollte ursprünglich 2011 in Betrieb gehen. Der Eröffnungstermin ist seither mehrmals verschoben worden. Im Juli 2016 hieß es noch, die Eröffnung werde im November 2017 über die Bühne gehen. Im Januar hieß es dann: Die Eröffnung findet erst 2018 statt. Grund für Verspätungen sind zahlreiche schwerwiegende Fehler bei der Planung und beim Bau des Hauptstadtflughafens.

Das Ziel einer Eröffnung noch in diesem Jahr hatten die Verantwortlichen im Januar aufgegeben. Rund 1000 Türen im Terminal lassen sich nicht ordnungsgemäß elektronisch steuern, zudem muss ein Teil der Wasserrohre für die Sprinkleranlage ausgetauscht werden.

Müller kritisierte Flughafenchef Karsten Mühlenfeld, der die Probleme lange als kurzfristig lösbar dargestellt habe. „Da gibt es schon noch ein Erkenntnisproblem der Geschäftsführung.“ Zugleich lobte Müller Mühlenfeld dafür, dass er inzwischen alle behördlichen Stempel für das Projekt bekommen habe. Dennoch fiel Müllers Bilanz vernichtend aus: „Die Jahre 2012 bis 2014 waren verschenkte Jahre.“

08.Feb.2017 | 13:44 Uhr

