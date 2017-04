100 Tage Trump-Tweets : Donald Trump und Twitter: Die Politik der Großbuchstaben

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Washington | Knapp 35.000 Tweets hat der US-Präsident Donald Trump auf seinem privaten Twitter-Profil seit März 2009 abgesetzt. Bekannt ist er im Wahlkampf und während seiner bisher 100 Tage im Amt vor allem durch Pöbeleien gegen Hillary Clinton und die Demokraten - und seit Amtsantritt auch massiv gegen die Medien - geworden. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, „FAKE NEWS“ oder seinen Wahlkampfspruch „MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“ in Versalien zu schreiben. Twitter ist Trumps Balkon, von dem aus er an das amerikanische Volk spricht – zumindest zu einem Teil davon. Denn unter seinen 28,3 Millionen Followern tummeln sich offenbar viele Bots. Das fand die Webseite „Bloomberg Businessweek“ im April heraus. Demnach ist von den zehn aktivsten Accounts mindestens die Hälfte keine reale Person, sondern ein Computerprogramm, das automatisch postet.

Dazu zählt auch @Trump2016_Fan. Mehr als 18.000 Tweets hat der Account im vergangenen Jahr abgesetzt. Zur Erinnerung: Trump hat in acht Jahren 35.000 Mal gepostet. Der angebliche Fan verbreitet noch immer in Großbuchstaben politische Forderungen Trumps. Kurios ist allerdings: @Trump2016_Fan fordert immer noch dazu auf, den 70-Jährigen zu wählen oder spricht in Tweets vom „zukünftigen Präsidenten“ (our future president).

OUR FUTURE PRESIDENT! 58% of US VOTERS want a WALL!!! @realDonaldTrump MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!!! — TRUMP 2016!!! (@TRUMP2016_FAN) 24. April 2017 DONALD SPEAKS THE TRUTH! 82% of US VOTERS want a WALL!!! ONLY @realDonaldTrump CAN FIX IT! VOTE TRUMP! — TRUMP 2016!!! (@TRUMP2016_FAN) 18. April 2017

28 Prozent der Trump-Follower haben ein Ei-Bild als Account-Foto. Neue Nutzer und Bots laden oft kein eigenes Profilbild hoch. Standardmäßig erscheint dann dieses Platzhalter-Bild. Accounts mit aufgeblasenen Follower-Zahlen zeigen nach der Analyse eine starke Korrelation zur Zahl der Eier-Profilbilder. Es ist daher anzunehmen, dass viele der Follower keine echten Menschen sind.

Doch widmen wir uns Donald Trumps eigenen Tweets. Im August 2016 gab es die Hypothese, dass von Trumps Twitter-Account mindestens zwei Personen schreiben. So sei jeder übertriebene Tweet von Trump selbst verfasst worden, jeder nicht-übertriebene von einem seiner Angestellten. Das untersuchte David Robinson, ein Datenwissenschaftler. Er konnte die These anhand von Auswertungen bestätigen, wonach Trump nicht alle seiner Tweets selbst geschrieben hatte. Wünschte er dem olympischen Team viel Erfolg, wurde der Tweet von einem iPhone aus geschrieben. Griff er einen Rivalen verbal an, kam der Tweet von einer App für Android-Telefone. Zwei Telefone bedeuten zwei verschiedene Verfasser.

Robinson fand ebenfalls heraus, dass die Tweets vom Android-Handy wesentlich aggressiver und negativer waren. Die iPhone-Tweets hingegen zeigen häufiger Ankündigungen oder Bilder. Ebenfalls analysierte der Wissenschaftler, wann welche Tweets abgesetzt wurden. So war das Android-Handy meist morgens aktiv, während das iPhone meistens am Nachmittag genutzt wurde. Auffällig war auch, dass Trump andere Tweets händisch retweetete. Dabei kopierte er den Tweet und setzte ihn in Anführungszeichen. Fast alle diese Tweets wurden aus der Android-App gepostet.

Auch die Sprache analysierte Robinson. Dabei tauchten die folgenden Worte am häufigsten in Trumps Tweets auf (wir befinden uns zur Zeit der Analyse wohlgemerkt im Wahlkampf)

hillary, #trump2016, crooked, clinton, #makeamericagreatagain, people, america, cruz, bad, trump, ted, bernie, president, join, tonight, win, jobs, media, vote, totally

Dann schaute Robinson darauf, welche Worte am häufigsten von welchem Telefon gesendet wurden. Hier das Ergebnis:

Android:

badly, crazy, weak, spent, talking, strong, mails, joke, senate, dumb, dead, brexit, ago, treated, temperament, guns, funny, divided, correct

iPhone:

#trumptrain, #supertuesday, #rncincle #inprimary, video, tomorrow, 7pm, #trumppence16, #crookedhillary, #imwithyou, #votetrump, #americafirst, join, #trump2016, #makeamericagreatagain

Das Ergebnis: Die meisten Hashtags wurden mit dem iPhone gentuzt. Fast keiner der Android-Tweets hatte einen Hashtag. Emotionale Wörter kamen in der Regel vom Android-Telefon. 40 bis 80 Prozent von Trumps Worten hatten mit Ablehnung, Traurigkeit, Angst oder Wut zu tun. Auch auf dem iPhone gibt es ein paar wenige Ausreißer. Dieser hier zum Beispiel:

Failing @NYTimes will always take a good story about me and make it bad. Every article is unfair and biased. Very sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Mai 2016

Robinson fragt am Ende: War die ganze Analyse falsch? Und wenn nein: Wer steckt hinter den iPhone-Tweets? Wer imitiert ab und an Trumps Art zu schreiben? Oder war es Trump selbst, wenn mal sein eigener Akku leer war? Die ganze Analyse gibt es hier zum Nachlesen.

Zuletzt bleibt die Frage: Wann postet Trump in Großbuchstaben? Kurz vor seiner Vereidigung postete er auf Twitter, dass heute alles beginnen würde. Dann folgt in Versalien: THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! (Die Bewegung geht weiter - Die Arbeit beginnt)

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Januar 2017

Als nach der Vereidigung die Debatte um die Zahl der Zuschauer beginnt, ist es zunächst still. Doch dann kam Trump als neuer US-Präsident und schleuderte kritischen Medien ein erstes FAKE NEWS in großen Lettern entgegen.

Congratulations to @FoxNews for being number one in inauguration ratings. They were many times higher than FAKE NEWS @CNN - public is smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Januar 2017

Auch wichtige Themen aus seinem Wahlkampf kündigt Trump in der Folgezeit mit großen Buchstaben an. Da ist die NATIONAL SECURITY (nationale Sicherheit), die Kritik am Nafta-Abkommen oder der Einreisebann für Muslime. Die Kritik an letzterem kontert Trump mit einem MAKE AMERICA SAFE AGAIN.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Januar 2017 The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Januar 2017 Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Januar 2017 protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Januar 2017

Auch die vereitelte Terrorattacke am Louvre in Paris nutzt Trump für eine Attacke mit Großbuchstaben. GET SMART U.S. (Sei schlau USA) schreibt er und verteidigt damit seine von vielen Seiten torpedierte Einreisepolitik. Ähnliche Tweets folgen in den Tagen darauf.

A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Februar 2017 We must keep "evil" out of our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Februar 2017

Als am 10. Februar das erste Einreiseverbot von einem Gericht gekippt wird, wettert Trump vorher noch mal ordentlich auf Twitter. „SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE“, schreibt er da (Wir sehen uns vor Gericht. Die Sicherheit unserer Nation steht auf dem Spiel).

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Februar 2017

Auch Kritik an den hohen Kosten für seine Mauer zu Mexiko schmettert Trump ab. WALL steht in seinem Tweet. Gefolgt von WAY DOWN. Der Preis werde noch weit nach unten gedrückt, verspricht Trump. Das geschähe sobald er sich in die Verhandlungen einschalte.

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Februar 2017 ...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Februar 2017

Gleich mehrfach fallen auch wieder die Worte FAKE NEWS, als es um Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam und Michael Flynn nach Russland geht. Die Ursache allen Übels lenkt der Präsident auf die Medien und die Demokraten. Über Tage fallen die beiden Worte immer wieder.

FAKE NEWS media, which makes up stories and "sources," is far more effective than the discredited Democrats - but they are fading fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Februar 2017 The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Februar 2017

Um von der Kritik um die Russland-Affäre abzulenken, folgen gute Nachrichten: „JOBS, JOBS, JOBS“ propagiert Trump Anfang März. Auch eine mögliche Spionage durch Barack Obama sorgt für mediales Aufsehen. Kurze Zeit später hört man davon nichts mehr in Trumps Twitter-Feed.

Buy American & hire American are the principles at the core of my agenda, which is: JOBS, JOBS, JOBS! Thank you @exxonmobil. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. März 2017 There is an incredible spirit of optimism sweeping the country right now—we're bringing back the JOBS! pic.twitter.com/BNSLvKiEVj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. März 2017

Nach neuerlichen „FAKE NEWS“-Tweets zu Russland und der US-Wahl spricht Trump bei Großveranstaltungen Ende März unter anderem in Kentucky. Mit Bildern und Videos dankt er seinen Unterstützern. Ein MAKE AMERICA SAFE AND GREAT AGAIN! darf nicht fehlen.

Thank you Louisville, Kentucky. Together, we will MAKE AMERICA SAFE AND GREAT AGAIN! pic.twitter.com/qGgWEWUvek — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. März 2017 Thanks you for all of the Trump Rallies today. Amazing support. We will all MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. März 2017

Neben mehr JOBS folgt im März auch noch „A NEW ERA IN AMERICAN ENERGY“ (Eine neue Ära in der amerikanischen Energiepolitik). Trump verkauft eine alte Technologie (Kohlekraft) als Zukunft für eine wachsende Wirtschaft.

Während der Plan, Obamacare abzuschaffen, zu scheitern droht, pöbelt Donald Trump Anfang April weiter gegen die Medien. FAKE NEWS sei das alles. Viel wichtiger sei der Obama-Abhör-Skandal (SURVEILLANCE = Überwachung).

When will Sleepy Eyes Chuck Todd and @NBCNews start talking about the Obama SURVEILLANCE SCANDAL and stop with the Fake Trump/Russia story? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. April 2017 Anybody (especially Fake News media) who thinks that Repeal & Replace of ObamaCare is dead does not know the love and strength in R Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. April 2017 The real story turns out to be SURVEILLANCE and LEAKING! Find the leakers. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. April 2017

Im April werden die Großbuchstaben weniger. Ein paar JOBS entstehen, Trump spricht von vielen und wichtigen Veränderungen. Und was wichtiger ist: Die Zustimmung für den Präsidenten ist gut. „TRUMP APPROVAL HITS 50%“, heißt es am 17. April.

TRUMP APPROVAL HITS 50%https://t.co/vjZkGTyQb9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. April 2017

Und das nächste große Wahlversprechen packt Donald Trump schon an. „TAX REFORM AND TAX REDUCTION“, strahlt es aus einem Tweet. Steuerreformen und -kürzungen kündigt der Präsident groß an. Es geht vorwärts in den USA.

Big TAX REFORM AND TAX REDUCTION will be announced next Wednesday. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. April 2017

Rund 30 Tweets hat Donald Trump seit dem 20. Januar veröffentlicht, in denen er die Medien in Versalien als Fake News bezeichnet. Zwölf Mal kritisierte er die Zeitung „New York Times“ direkt in seinen Tweets. Ebenfalls zwölf Mal nutzte er seinen Wahlkampf-Slogan „Make America Great Again“ in großen Lettern. Immer dann, wenn er Niederlagen einstecken musste oder nicht so berichtet wurde, wie es der US-Präsident gerne gesehen hätte. Die Schuld haben die anderen. Das kann man ruhig groß schreiben.

von Gerrit Hencke

erstellt am 24.Apr.2017 | 16:49 Uhr