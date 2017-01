Neubesetzungen in den Ministerien : Donald Trump stellt Weichen für eine neue Außen- und Sicherheitspolitik. 

1 von 1 Foto: Rex C. Curry 1 von 1

Washington | Der erste Besuch Rex Tillersons an seinem künftigen Arbeitsplatz war der letzte Arbeitstag für vier Spitzenbeamte im US-Außenministerium. Die „Nummer Drei“ des „State Departments“, Staatssekretär Patrick Kennedy (68), räumte seinen Posten ebenso wie die Ministerial-Direktoren Joyce Anne Barr, Michele Bond und Gentry O. Smith. Damit geht fast die gesamte Führungsriege in den Ruhestand, die für die innere Organisation des komplexen Ministeriums und seines dichten Netzes an diplomatischen Dienststellen im Ausland zuständig war.

„Dies ist der größte Verlust an institutionellem Gedächtnis, an den sich hier jemand erinnern kann“, erklärt John Kerrys ehemaliger Stabschef David Wade in der „Washington Post“. „Diese Kompetenz ist sehr schwer zu ersetzen.“

Genau aus diesem Grund werden diese Positionen in der Regel mit Karriere-Diplomaten besetzt, die sich in dem Ministerium hochgearbeitet haben. Sie bleiben bei einem Regierungswechsel gewöhnlich an Bord oder gehen erst dann, wenn es einen Ersatz für sie gibt.

Ob die Spitzenbeamten „aus Protest“ zurücktraten, wie einige Medienberichte suggerieren, oder „gefeuert“ wurden, wie es in anderen heißt - richtig ist in jedem Fall, dass die Diplomaten ihren Rücktritt eingereicht haben. Das ist Tradition bei Regierungswechseln. Ungewöhnlich ist, dass Donald Trump alle Demissionen akzeptiert hat.

Nicholas Burns, der unter George W. Bush als Staatssekretär diente, sagt, dieses Vorgehen sei nicht normal und überaus bedenklich. „Sie möchten eigentlich kein Vakuum in der Führungsspitze haben.“

Einen regelrechten Aderlass erleben auch die für Welt-Regionen zuständigen Ministerialdirektoren. Die für Europa und Eurasien zuständige Victoria Nuland nahm den Hut, wie die für den Mittleren Osten zuständige Anne Patterson und der Abrüstungsexperte Tom Countryman.

Ein aktualisiertes Organigramm des Ministeriums im Washingtoner „Foggy Bottom“ zeigt, dass 37 der 50 Führungsposten vakant sind. Darunter der des stellvertretenden Außenministers. Im Gespräch für diesen Job ist John Bolton, der sich als Haudegen George W. Bushs bei den Vereinten Nationen einen Namen gemacht hatte.

Nach Aussagen von Insidern befindet sich das Außenministerium unter dem noch nicht vom Senat bestätigten Tillerson, der selber ein Neuling in der Welt der Diplomatie ist, „auf Blindflug“. Auch im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) des Weißen Hauses füllen sich die Ränge nur langsam.

Während sich in Barack Obamas Team viele Diplomaten fanden, die strategisch über Wege nachdachten, wie die USA ihre Politik gegenüber traditionellen Gegenspielern wie etwa Iran, Kuba oder Russland gestalten, beruft Trump so viele Militärs wie seit Ronald Reagan nicht mehr.

„Die Militarisierung ist gewollt“, zitiert das Wall Street Journal die Berufung hoher Offiziere, die Erfahrung im Kampf gegen islamische Extremisten sowie im Umgang mit Irak, Syrien und Iran haben.

Für den Mittleren Osten wird im NSC der pensionierte Oberst der Army Derek Harvey zuständig sein, der sich beim Kampf gegen Aufständische in Afghanistan und Irak seine Sporen verdiente. Die Asien-Politik koordiniert Matthew Pottinger, der lange Jahre an der Seite des neuen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn tätig war.

James Jeffrey vom „Washington Institute of Near East Policy“ meint, wenngleich die Neubesetzungen qualifiziert seien, fehle in dem Team ein entscheidendes Element. „Sie brauchen Leute, die etwas von Diplomatie verstehen“.

von Thomas Spang

erstellt am 28.Jan.2017 | 09:03 Uhr

