Science, Baby! : Digitaler Behörden-Widerstand gegen die Regierung Trump

Washington | Der neue US-Präsident Donald Trump kämpft offen gegen die Medien und offenbar auch gegen Social-Media-Aktivitäten und öffentliche Stellungnahmen eigener Behörden. Und so ist es kaum verwunderlich, dass sich im Internet momentan ein Kleinkrieg zwischen Wissenschaftlern und der Trump-Regierung ausweitet. Neben den offiziellen Twitter-Accounts sprießen zahlreiche „alternative“ Behörden-Accounts aus dem Boden – aus Protest gegen Kommunikationssperren.

Den Stein ins Rollen brachten Mitarbeiter des offiziellen Twitter-Accounts der Nationalparkverwaltung (National Park Service, NPS). Sie hatten am vergangenen Freitag zwei Tweets abgesetzt, die zum einen die Zuschauermengen bei der Amtseinführung von Donald Trump mit denen der Vereidigung von Barack Obama aus dem Jahr 2009 verglichen und zum anderen darauf hinwiesen, dass von der Internetseite des Weißen Hauses einige Grundsatz-Seiten gelöscht wurden. Das passte dem neuen US-Präsident offenbar gar nicht. Denn der National Park Service ist zwar für die Mall am Kapitol zuständig, Schätzungen über Menschenmassen darf er allerdings nicht mehr abgeben. Grund ist eine Kontroverse über den afrikanisch-amerikanischen „Million Man March“ aus dem Jahr 1995. Damals hatte die Behörde die Besucherzahl mit etwa 400.000 angegeben. Weniger als von den Organisatoren erhofft. Nach einem handfesten Streit analysierten Wissenschaftler der Universität Boston die Fotoaufnahmen und kamen auf eine Zuschauerzahl von 837.000 – mit einer Fehlerquote von 20 Prozent.

Im aktuellen Fall griff die Trump-Regierung durch. In einer dringenden Anweisung wurden NPS-Mitarbeiter aufgefordert, die Twitterseiten der Nationalparkverwaltung vorübergehend aus dem Netz zu nehmen. Diese Anweisung wurde am frühen Samstagmorgen allerdings wieder aufgehoben. NPS-Sprecher Thomas Crosson entschuldigte sich auf Twitter für „falsche Retweets von unserem Account“.

We regret the mistaken RTs from our account yesterday and look forward to continuing to share the beauty and history of our parks with you pic.twitter.com/mctNNvlrmv

In einem persönlichen Telefongespräch mit dem Chef der Nationalparkverwaltung in Washington, Michael T. Reynolds, soll Trump am Samstag dann seinem Ärger über die Tweets Luft gemacht haben. Außerdem forderte Trumps an seinem ersten Tag im Amt zusätzliche Fotos seiner Amtseinführung bei Reynolds an, die die Zuschauermenge zeigen. Das berichtet die Zeitung „Washington Post“. Trump glaubte, die Bilder könnten eventuell beweisen, dass die Medienberichterstattung über die Teilnehmerzahlen falsch war.

Seine Frustration über die Medien musste offenbar sehr groß gewesen sein. Am selben Tag sprach er bei einem offiziellen Besuch im CIA-Hauptquartier über die Attacken der Medien bezüglich der Zuschauermenge. „Das ist eine Lüge.“ Es habe wie eine Million Menschen ausgesehen, wie anderthalb Millionen. Später am Tag war dann die bereits jetzt legendäre erste Rede von Trumpsprecher Sean Spicer auf einer Pressekonferenz zu hören. Dort sagte er, die Bilder seien manipulativ, „schändlich“ und drohte den Medien mit Konsequenzen. „Wir werden die Medien ebenfalls rechenschaftspflichtig machen. Das amerikanische Volk hat Besseres verdient.“

Reynolds lieferte die geforderten Fotos, Luftaufnahmen der Zuschauer. Sie decken sich allerdings nicht mit den Aussagen Trumps, die Zuschauermenge habe eine Million oder mehr erreicht. Schon vorher hatten Experten geschätzt, dass bei Trumps Vereidigung im Vergleich zu Obamas Amtsantritt 2009 (offiziell 1,8 Millionen Besucher) kaum mehr als ein Drittel der Zuschauer anwesend war.

Trump-Regierung verpasst zahlreichen Behörden Maulkörbe

Doch offenbar traf nicht nur die NPS ein Social-Media-Bann. Seit dem Wochenende hat die Trump-Administration zahlreiche Mitarbeiter in Behörden angewiesen, ihre öffentliche Kommunikation über Nachrichten, offizielle Social-Media-Kanäle und Schriftverkehr einzustellen, schreibt die „Washington Post“. Die Restriktionen scheinen sich laut „Washington Post“ hauptsächlich gegen Behörden mit wissenschaftlichem oder ökologischem Fokus zu richten. Seither nimmt die Kritik von Bediensteten der Behörden und Umweltschützern zu.

Besonders betroffen ist offenbar das Umweltministerium (Environmental Protection Agency, EPA). Mitarbeitern ist es untersagt, Pressemitteilungen zu verschicken. Auch mussten sämtliche Social-Media-Aktivitäten eingestellt werden. Pressesprecher Spicer sagte, sei es doch keine Überraschung, dass bei einem Amtswechsel auch bestehende Regelungen überarbeitet werden. Die Social-Media-Kanäle der EPA scheinen seit Trumps Vereidigung jedenfalls in einen Tiefschlaf gefallen zu sein. Die letzten Tweets wurden auf einigen Seiten am 19. Januar abgesetzt (Stand 27. Januar 10.20 Uhr). Laut EPA sei dies aber nur vorübergehend und üblich bei einer Amtsübernahme, heißt es in einer Stellungnahme. Doug Ericksen, Kommunikationschef des EPA-Übergangsteams, will das Kommunikationsverbot für die EPA-Mitarbeiter Ende der Woche wieder aufheben.

Ericksen kündigte aber auch an, dass Wissenschaftler ihre Ergebnisse vor Veröffentlichung künftig einer internen Überprüfung unterziehen lassen müssen. Auch sollen Teile der EPA-Webseite, mit Ergebnissen zum Klimawandel, offenbar gelöscht werden. Klimaforscher hatten laut einem Spiegel-Bericht bereits im Dezember damit begonnen, ihre wissenschaftlichen Daten auf externen Servern zu sichern. Sie wollten verhindern, dass staatliche Behörden Zugriff auf die Daten bekommen.

Trumps Pressesprecher Sean Spicer sagte Reportern, dass das Weiße Haus zu keinem Zeitpunkt einer Behörde irgendwelche Restriktionen im Umgang mit der Öffentlichkeit diktiert wurden. „Das ist nichts, was vom Weißen Haus kommt.“ Einige Bundesbeamte, wie im Park Service, würden es mit der Einhaltung der Regeln im eigenen Haus wohl nicht so ernst nehmen. Einige interne Mails zur Einstellung „externer Korrespondenz“ seien Fehlinterpretationen gewesen, hieß es unter anderem aus dem Gesundheitsministerium. Die Verkehrsbehörde dementierte Berichte, wonach es ein Verbot gebe.

Badlands National Park wird zum Symbol des Widerstands

Beweis dürfte eine Superhelden-Aktion am Dienstag liefern. Der Badlands National Park setzte auf Twitter vier Tweets über den Anstieg von Kohlendioxid in der Atmosphäre und die Gefahren durch den Klimawandel ab. Offenbar eine Protestaktion gegen Trumps neue Kommunikationsregeln für Behörden. Die Parkadministration wurde mit dem Hashtag #Badasslands (deutsch: knallhartes Land) bei Twitter gefeiert. Am Nachmittag waren die vier Tweets dann verschwunden. Begründung eines NPS-Offiziellen: Ein ehemaliger Mitarbeiter, der noch immer Zugang zum Account hatte, habe die Tweets abgesetzt. Daher sei die Entscheidung zum Löschen gefallen. Nutzer sicherten die Tweets als Beweis.

These climate tweets by @BadlandsNPS have now been deleted. pic.twitter.com/FR1ejcMall

Zahlreiche inoffizielle Accounts sprießen seither aus dem Boden, wie eine Übersicht zeigt. Sie rufen zum Widerstand gegen Donald Trump auf und posten pausenlos wissenschaftliche Fakten und Artikel. Am Anfang stand der „Ersatz-US-Nationalpark-Service“-Account, der von einer anonymen Gruppe ins Leben gerufen wurde. Dabei soll es sich um NPA-Mitarbeiter handeln. Mittlerweile gibt es auch einen alternativen EPA-Account sowie zwei alternative Accounts der Nasa.

„Wir können es nicht erwarten, dass uns Trump als ,Fake News‘ bezeichnet. Du kannst uns unseren offiziellen Twitter-Account nehmen, aber du wirst uns niemals unsere freie Zeit nehmen“, heißt es in einem an die Seite gepinnten Tweet. Zuvor hatte die Gruppe geschrieben: „Diesen Account sollte es gar nicht geben und wir entschuldigen uns für eventuelle Probleme, die unsere Kollegen nun bekommen. Aber wir haben nicht angefangen. #Widerstand.“

This account should not have to exist & we are sorry for any problems we are causing our colleagues. But we didn't start this. #resist

Can't wait for President Trump to call us FAKE NEWS. You can take our official twitter, but you'll never take our free time!

Ein ähnlicher Protest ist auf einer Twitterseite zu lesen, die sich „altEPA“ (Alternative Umweltbehörde) nennt. „Twitter Account aktiviert um Zensur zu umgehen“, heißt es in einem der ersten Tweets. Der Account werde nicht von Mitarbeitern der EPA betreut und soll lediglich Informationen von offiziellen und anonymisierten EPA-Quellen teilen.

This account is not maintained by any EPA employees and will only distribute information obtained from legitimate but anonymized EPA sources

Hello. This is the Alternative Environmental Protection Agency Twitter Account activated to circumvent censorship.

Gleich zwei alternative NASA-Accounts wurden ins Leben gerufen. Auf „Rogue NASA“ schreiben die Betreiber: „Wie traurig ist es, dass Regierungsmitarbeiter einen Schurken-Account anlegen müssen, nur um den Amerikanern FAKTEN darzulegen?“ In einem anderen Tweet steht geschrieben: „Wir können Herrn Trump nicht erlauben, die Wissenschafts-Gemeinschaft zum Schweigen zu bringen. Wir brauchen experten- und faktenbasierte Untersuchungen mehr denn je.“ Und weiter: „Wenn wird Fakten und Nachrichten die nächsten vier Jahre nur noch über einen alternativen Account verbreiten können, dann zählt auf uns. #Widerstand.“

How sad is it that government employees have to create rogue Twitter accounts just to communicate FACTS to the American public? — Rogue NASA (@RogueNASA) 25. Januar 2017

We cannot allow Mr. Trump to silence the scientific community. We need peer-reviewed, evidence-based research MORE THAN EVER now. — Rogue NASA (@RogueNASA) 25. Januar 2017