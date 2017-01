Kommentar zu Anschlag in Istanbul : Die Saat des Terrors geht nicht auf

1 von 1 Foto: Depo Photos 1 von 1

Wieder richten Terroristen ein Massaker an. Wieder verlieren Unschuldige ihr Leben. Wieder zeigt der Terror seine hässliche Fratze, seine ganze Heimtücke und Menschenverachtung. Und wieder trifft es die Türkei, wo es allein im vergangenen Jahr bei einer ganzen Serie von schweren Anschlägen hunderte Tote gegeben hat. Da liegt der Verdacht nahe, dass die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan Ursache der Anschläge sein könnte.

Die Türkei kämpft in einem Zwei-Fronten-Krieg gegen den Terror. Seit Aufkündigung des Friedensprozesses mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK eskaliert der Konflikt. Um Macht und Einfluss der Kurden zu begrenzen, setzt Erdogan auf militärische Härte – die Antwort darauf sind blutige Anschläge. Gleichzeitig hat sich die Türkei nach Jahren der Toleranz gegen die Mörderbande des IS positioniert – und wird jetzt zum Anschlagsziel der Steinzeit-Islamisten.

Aber machen wir uns nichts vor. Der Anschlag von Istanbul, der auf fatale Weise an die Geschehnisse in Paris erinnert, wo 2015 IS-Mörder den Club Bataclan stürmten und 90 Menschen töteten, hätte sich ebenso in Deutschland, Frankreich, in den USA oder irgendwo anders auf der Welt ereignen können. Die perfide Logik des Terrors zielt darauf, Angst und Unsicherheit zu schüren. Aus Sicht der Terroristen lautet die Botschaft der jüngsten Anschläge: Es kann überall und jederzeit geschehen.

In dem Nachtclub in Istanbul ist nur wenige Minuten nach Mitternacht die geringe Hoffnung auf ein friedlicheres neues Jahr in einem Kugelhagel gestorben. Aber die Saat der Terroristen geht nicht auf. Die friedlichen Silvesterfeiern von Millionen Menschen auf der Welt zeigen: Jeder ist sich bewusst, es kann etwas passieren – aber kollektive Angst gibt es nicht.

von Bernd Ahlert

erstellt am 02.Jan.2017 | 08:02 Uhr

