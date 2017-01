Vereidigung als US-Präsident : Der Trump-Tag ist da

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Washington | Der Tag ist da: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Hunderttausende werden sich ab dem frühen Morgen in der Hauptstadt Washington einfinden, um dem Ablegen des Amtseides um kurz vor 12 Uhr mittags (18 Uhr MEZ) beizuwohnen. Tausende werden dagegen protestieren.

Der Immobilienunternehmer Trump war im Sommer 2015 in den Wahlkampf eingestiegen. Als Lachnummer gestartet, dominierte er trotz Dauerkritik Debatten und Vorwahlen und wurde schließlich im Sommer 2016 Kandidat. Gegen alle Erwartungen setzte Trump sich gegen die Demokratin Hillary Clinton durch. Trump hat noch nie ein politisches Amt bekleidet. Gegner und Kritiker fürchten, dass mit der Vereidigung große Veränderungen auf Amerika zukommen – keine positiven. Das gesellschaftliche Klima wird sich verhärten, die Liberalisierung aus acht Jahren Barack Obama geht Trump und den Republikanern in Bund und Staaten sehr gegen den Strich. Das berührt Themen wie Rassismus und Gleichheit oder Abtreibung und Frauenrechte.

Trump kündigte am Vorabend an, als Präsident die vielfältig gespaltenen USA zusammenbringen zu wollen. „Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann“, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) zum Abschluss eines Konzerts vor dem Lincoln-Memorial.

Es habe eine Bewegung begonnen, wie es sie auf der Welt noch nicht gegeben habe, sagte Trump vor Tausenden begeisterten Anhängern. Man wolle nun echten Wandel im Land. „Diese Reise hat vor 18 Monaten begonnen“, sagte Trump. „Ich bin nur der Botschafter. Ich liebe Euch.“ Auch am Vorabend der Amtsübernahme machte Trump starke Anleihen an seinen Wahlkampf. Er wiederholte Slogans zu Arbeitsplätzen, der Mauer nach Mexiko, zu den Themen Handel und Militär. „Ich verspreche, dass ich hart arbeiten werde“, sagte er.

Am Nachmittag hatte Trump einen Kranz auf dem Soldatenfriedhof in Arlington niedergelegt. Vizepräsident Mike Pence war an seiner Seite. Begleitet wurde Trump von seiner Frau und seiner Familie. Nach einem Empfang verbrachte Trump die Nacht im Blair House, dem offiziellen Gästehaus des US-Präsidenten gegenüber dem Weißen Haus.

Trump beginnt den offiziellen Teil des Tages am Freitag mit einem Gottesdienst, danach empfangen Barack und Michelle Obama das Ehepaar Trump im Weißen Haus. Am Kapitol beginnen währenddessen die Feierlichkeiten, zu denen insgesamt zwischen 700.000 und 900.000 Menschen erwartet werden.

Trump wird den Amtseid vor dem Obersten Verfassungsrichter der USA ablegen, John Roberts. Er wird auf zwei Bibeln schwören: auf seine eigene und - wie Obama - auf die des früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln. Im Anschluss verlassen die Obamas die Stadt. Eine Parade führt Trump dann vom Kapitol zum Weißen Haus. Der offizielle Teil des Tages endet für den neuen Präsidenten mit dem Besuch dreier Bälle.

Nachdem Trump mit seiner Familie am Donnerstag bei dem Konzert eingetroffen war, sang er bei einem patriotischen Lied lautstark und fröhlich mit. In der Menge vor dem Memorial gab es viele begeisterte Anhänger, die von weither angereist waren. „Wie so viele hier bin ich stolz, Amerikaner zu sein und das Land wieder groß zu machen“, rief ein Trump-Fan.

Der Schauspieler Jon Voight hatte zuvor in einer kurzen Ansprache vor dem Lincoln-Memorial mit schweren Anschuldigungen an Trump-Gegner irritiert. Ihnen und den Medien warf er ein Sperrfeuer der Propaganda vor - aber Gott habe alle Gebete der Trump-Anhänger erhört.

So hat beispielsweise der milliardenschwere US-Starinvestor George Soros keine 24 Stunden vor der Amtseinführung eine Breitseite gegen Trump gefahren. Er sei ein „Blender und Hochstapler und Möchtegern-Dikator“, sagte Soros bei einem Dinner am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Er würde gerne Dikator sein, wenn er damit durchkäme.“ Die Verfassung und die demokratischen Institutionen in den Vereinigten Staaten würden ihn letztlich aber stoppen. „Ich persönlich glaube, dass er scheitern wird.“

Trump stehe für das Gegenteil einer offenen Gesellschaft, er werde die Gesellschaft weiter spalten, fuhr Soros im Gespräch mit einer Journalistin des US-Wirtschaftssenders Bloomberg TV fort. Auf die Frage, wie sich die Geschäftswelt gegenüber Trump verhalten sollte, erwiderte Soros: „Ich werde mich so weit wie möglich von ihm fernhalten.“

Viele öffentliche Institutionen stimmen in den Protest ein. Museen öffnen kostenlos ihre Pforten, um von der Vereidigung abzulenken. Ein Kontrastprogramm zur bietet auch eine New Yorker Bar – mit niedlichen Tiervideos. „Es wird passieren, aber wir müssen es nicht mit ansehen“, heißt es in der Ankündigung der Hinterlands Bar im Stadtteil Brooklyn. Statt der stundenlangen Live-Übertragung, die Millionen Menschen weltweit verfolgen werden, zeige die Bar über 15 Stunden auf zwei Fernsehern „niedliche Tiere“.

In New York demonstrierten bereits am Donnerstag Tausende Menschen gemeinsam mit Stars wie Alec Baldwin und Robert De Niro. „Trump ist ein schlechtes Beispiel für dieses Land, für diese Stadt“, sagte Schauspieler De Niro von einer Bühne zu den Demonstranten. Auch die Schauspieler Mark Ruffalo und Julianne Moore, der Regisseur Michael Moore und der Bürgermeister der Millionenmetropole, Bill de Blasio, waren unter den Demonstranten.

Auch in der schwer gesicherten Hauptstadt Washington sind für Freitag mehrere Demonstrationen geplant, unter anderem zur Gleichheit von Schwarzen und Weißen und zu den Rechten von Homosexuellen. Den Höhepunkt der Proteste wird es aber am Samstag geben. Beim „Marsch der Frauen“ werden über 200.000 Menschen erwartet. Der Protest richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz. Es dürfte eine der größten Demonstrationen werden, die das Land in den vergangenen Jahren gesehen hat. Eingeladen sind ausdrücklich auch Männer. Bundesweit sind 600 weitere Märsche geplant.

Vier Frauenrechtsaktivisten haben die Demo in Washington initiiert, mitgetragen wird sie von zahlreichen Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen. „Die Rhetorik des vergangenen Wahlkampfes hat viele von uns beleidigt, dämonisiert und bedroht“, heißt es in dem Aufruf. Man wolle ein deutliches Signal an die neue Regierung senden, dass Frauenrechte Menschenrechte seien.

Zunächst sind am Samstag um 10 Uhr (Ortszeit/16 Uhr MEZ) nahe des Kapitols mehrere Reden geplant. Sprechen werden etwa die Bürgerrechtlerin Angela Davis, die Feministin Gloria Steinem sowie die Schauspielerin Scarlett Johansson. Der Marsch beginnt um 13.15 Uhr (Ortszeit/19.15 Uhr MEZ) und führt durch Washingtons Zentrum. Etliche Polizisten sichern die Proteste ab. Trump wird am Samstagmorgen an einem Gottesdienst in der National Cathedral teilnehmen.

erstellt am 20.Jan.2017 | 07:54 Uhr