Jahresbericht des Wehrbeauftragten : Bundeswehr-Reform: Hans-Peter Bartels fordert mehr Tempo – vor allem in Eckernförde

Berlin/Eckernförde | Zu wenig Personal, zu viel Belastung, zu schlechte Ausrüstung: Die Probleme bei der Bundeswehr sind mittlerweile erkannt, meint der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD). Die Reform der Bundeswehr geht seiner Meinung nach viel zu langsam voran. „Eckernförde ist so ein Ort, wo die Dinge ewig dauern“, macht er den Modernisierungsstau an einem konkreten Beispiel fest. Man müsse sich fragen, was man tun könne, um die Baupläne zu beschleunigen. Die Landesbauverwaltungen hätten in solchen Fällen häufig den Fuß auf der Bremse. Er frage sich: „Muss das wirklich bei den Ländern liegen?“

In Eckernförde liegt derzeit eines der höchsten Investitionsvolumen der Marine bundesweit, 400 Millionen Euro werden investiert. Der Kranzfelder Hafen wird komplett erneuert. In erster Linie entstehen Unterkünfte für eine zusätzliche Kompanie, aber auch die die Schwimmbrücken und die Mole sind marode und sollen modernisiert werden. Doch die einst rasch angetriebenen Bauerarbeiten sind zu Teilen ins Stocken geraten. Gleich mehrere Projekte liegen brach. Im Baukompetenzzentrum Kiel gebe es nur fünf Mitarbeiter, die für 270 Baumaßnahmen in ihrem Verantwortungsbereich zuständig seien, erklärte Kasernenkommandant Michael Blunk im Oktober einen Hauptgrund für die Verzögerungen.

„Viele Probleme sind erkannt und anerkannt. Jetzt geht es um Lösungen. Und um Tempo.“ Die Truppe habe mit wachsender Belastung durch zahlreiche Einsätze zu kämpfen, von der Friedenssicherung in Mali bis zur Russland-Abschreckung im Baltikum. „Nichts davon ist falsch, aber es ist viel.“ Gleichzeitig müssten die Teilstreitkräfte Personal einsparen für neue Strukturen. Bartels forderte eine „Beschleunigungsinitiative“ für alle Reformprojekte.

Hans-Peter Bartels gab sich insgesamt diplomatisch und formulierte einen „Mentalitätswechsel“ im Gebäude der Bundeswehr. „Das Umsteuern hat begonnen. Aber bei den Soldatinnen und Soldaten kommt noch nicht mehr Personal und mehr Ausrüstung an. Sondern erstmal mehr Aufträge“, erklärte Bartels schon vor der Präsentation seines Jahresberichts zum Zustand der Truppe am Dienstag in Berlin. „Es geht alles viel zu langsam“, sagt der Mann, der als „Anwalt der Soldaten“ gilt.

Die „kleinste Bundeswehr aller Zeiten“ stehe wachsenden Aufgaben bevor, stellte Bartels klar. Unter anderem neue Aufgabenfelder etwa im Cyber- und Internetbereich würden insgesamt 14.300 zusätzliche Dienstposten erfordern, bis 2023 seien aber nur 7.000 mehr vorgesehen. „Das heißt, sieben Jahre für einen Personalaufwuchs von vier Prozent, jedes Jahr ein halbes Prozent. Das ist Schneckentempo“, beklagte Bartels.

Von einer Abschaffung des in die Jahre gekommenen Segelschulschiffs will der einstige Kieler Abiturient und Student nichts wissen. Die Gorch Fock gehöre zur Identität der Marine. Er sei sehr dafür, dass das für die Ausbildung nach wie vor relevante Schiff auch bei höheren Reparaturkosten behalten werden solle.

Um die personellen Lücken zu schließen, brauche es 14.300 neue Dienstposten. Geplant seien aber nur zusätzliche 7000 Posten bis 2023. „Das ist Schneckentempo“, kritisiert Bartels. Die Truppe leide zudem nach wie vor an mangelhafter Ausrüstung.

Beispiel Kampfpanzer: Die 225 vorhandenen Kampfpanzer sollen um 100 gebrauchte, modernisierungsbedürftige Leopard 2 aufgestockt werden. Der Zeitraum für den Rückkauf beträgt sieben Jahre. „Warum dauert das dann so lange?“, fragt Bartels. Insgesamt soll die Vollausstattung für derzeitige Aufgaben bis 2030 dauern. „Business as usual und Dienst nach Vorschrift helfen gerade jetzt nicht mehr weiter.“

Im Jahr 2016 hätten ihn trotz rückläufiger Personalzahlen deutlich mehr Anliegen aus der Truppe erreicht. Besonders die Überlastung, die Flüchtlingshilfe und die in der Truppe sehr umstrittene Arbeitszeitverordnung habe die Soldaten beschäftigt. Eine Wiederbelebung der Wehrpflicht hält Bartels derzeit für unnötig. Eine endgültige Anschaffung hingegen hält er für falsch. Eine flächenweite Ausbildungsmöglichkeit könne die Attraktivität steigern.

