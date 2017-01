Anschlag in der Silvesternacht : Berichte: Angreifer auf Club Reina in Istanbul gefasst

Der Angreifer drang in einen Club in Istanbul ein und richtete ein Blutbad an, dann floh der Mann. Mehr als zwei Wochen lang suchte die Polizei fieberhaft nach dem Täter. Nun melden türkische Medien, er sei gefasst worden - in Istanbul.