Letzte Pressekonferenz des scheidenden Präsidenten : Barack Obama: Trump kann den Job nicht alleine machen

Washington | US-Präsident Barack Obama hat seinem designierten Nachfolger Donald Trump empfohlen, nicht alleine regieren zu wollen. „Dieser Job hat eine solches Ausmaß, den kann man nicht alleine machen“, sagte Obamaam Mittwoch in Washington. „Das ist der beste Rat, den ich ihm vermutlich geben kann“, sagte er. Die Kunst sei es, die richtigen Leute zusammenstellen, die einem die besten Informationen weiterreichten. Problematisch sei es, wenn der Zeitpunkt komme, an dem man sich isoliert fühle oder die Mitarbeiter nur noch das weitergäben, was man hören wolle. „Dann beginnt man, Fehler zu machen.“

Er selbst wolle jetzt die acht Jahre Präsidentschaft zunächst einmal verdauen. „Ich will schreiben“, sagte Obama. Außerdem wolle er Zeit mit seinen Töchtern verbringen. Einmischen in die aktuelle Politik werde er sich nur, wenn er den Eindruck gewinne, dass fundamentale Werte der Vereinigten Staaten verletzt würden, etwa beim Umgang mit Rassenfragen oder beim dem Umgang mit Zuwandererkindern.

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 21:20 Uhr

