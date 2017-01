Berlin : Andrej Holm: Staatssekretär tritt wegen Stasi-Vergangenheit zurück

1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

Berlin | Der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Berliner Bau-Staatssekretär Andrej Holm (parteilos) tritt zurück. Das teilte er am Montag auf seiner Internetseite mit und kam damit einer Entlassung aus dem rot-rot-grünen Senat zuvor. Eigentlich hatte Rot-Rot-Grün verabredet, vor einer Entscheidung zu Holm eine Stellungnahme der Universität abzuwarten, die personalrechtliche Schritte gegen ihren bisherigen Angestellten prüft. Diese ist für diesen Mittwoch angekündigt.

Der Fall Holm hatte den Start der rot-rot-grünen Koalition im Land Berlin überschattet und zuletzt für immer mehr Unruhe in dem Bündnis gesorgt. Die Oppositionsparteien CDU, AfD und FDP bezeichneten Holms Entlassung bereits am Wochenende als überfällig. Der Vorgang markiere den „Beginn vom Ende von Rot-Rot-Grün in Berlin“, meinte CDU-Fraktionschef Florian Graf.

Holm hatte bereits 2007 publik gemacht, dass er in der DDR Stasi-Offizier werden wollte und in der Wendezeit eine militärische Ausbildung bei Einheiten der Staatssicherheit absolvierte. Zuletzt musste er allerdings einräumen, 2005 in einem Personalfragebogen der Humboldt-Universität eine hauptamtliche Stasi-Mitarbeit verneint zu haben. Er habe sich seinerzeit falsch erinnert.

Der Linke-Landesvorstand hatte sich noch am Freitag demonstrativ hinter Holm gestellt und SPD sowie Grüne aufgefordert, sich zu dem Staatssekretär zu bekennen. Seit Wochen argumentiert die Partei, Holm sei offen mit seiner Biographie umgegangen. Er habe in seiner nur fünf Monate währenden Stasi-Tätigkeit von September 1989 bis Januar 1990 niemanden bespitzelt und keine repressiven Tätigkeiten ausgeübt.

von dpa

erstellt am 16.Jan.2017 | 11:51 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen