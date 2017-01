1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Berlin | Altbundespräsident Roman Herzog ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, bestätigte das Bundespräsidialamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Der CDU-Politiker war von 1994 bis 1999 der siebte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war er von 1978 bis 1980 Kultus-, von 1980 bis 1983 Innenminister des Landes Baden-Württemberg und von 1983 bis 1994 Richter am Bundesverfassungsgericht, ab 1987 als dessen Präsident.

Noch heute werden „Berliner Reden“ von Bundespräsidenten an der berühmten „Ruck-Rede“ von Roman Herzog gemessen. Im April 1997 wollte Herzog als Staatsoberhaupt die Republik aus ihrer Reform-Lethargie wachrütteln: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“. Daraus wurde zwar nichts. Doch Herzog galt seitdem als Mahner für Erneuerungen.

Unkonventionell, direkt und volksnah - die Amtsführung des Staatsoberhauptes Herzog von 1994 bis 1999 hob sich deutlich von der seiner Amtsvorgänger ab. Er wollte ein „unverkrampftes“ Deutschland repräsentieren, gesellschaftliche und politische Verkrustungen aufbrechen.

Diesem Anliegen war der in Landshut geborene Rechtsgelehrte auch nach seinem Ausscheiden aus dem höchsten Staatsamt treugeblieben. Als Präsident des ersten Europäischen Konvents trägt die Charta der Grundrechte in der EU seine Handschrift. Der heute noch heftigst umstrittene Gesundheitsfonds war 2003 Vorschlag der „Herzog-Kommission“ der CDU. Warnungen vor einer „Rentnerdemokratie“ brachten Herzog 2008 mächtig Ärger ein. Er löste aber damit eine Debatte über Generationengerechtigkeit aus, die anhält.

Dass Herzog Staatsoberhaupt wurde, war nicht Ergebnis einer langen Parteilaufbahn, sondern einer Karriere zunächst als Jurist und dann in Staatsämtern auf Landesebene. Der Sohn eines Archivars wurde mit 31 Jahren ordentlicher Professor. 1973 berief der rheinland- pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl den Staatsrechtler und CDU- Parteifreund zum Bevollmächtigten des Landes beim Bund.

Von 1978 bis 1983 war Herzog dann Kultus- und Innenminister in Baden-Württemberg, bis er an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wechselte. SPD und Grüne protestierten damals gegen den konservativen „Demonstranten-Schreck“. Doch in der roten Robe entpuppte sich Herzog eher als liberaler Richter - trotz möglicher Ausschreitungen entschied er für die Demonstrationsfreiheit von Atomkraftgegnern in Brokdorf.

Als Bundespräsidenten-Anwärter war Herzog zunächst Ersatzmann. Kohls erster Favorit, der sächsische Justizminister Steffen Heitmann (CDU), hatte sich mit umstrittenen Äußerungen selbst diskreditiert. Herzog trat kurzfristig an. Im dritten Wahlgang wurde er mit den Stimmen von Union und FDP zum siebten Bundespräsidenten gewählt. Auf eine zweite Amtszeit verzichtete Herzog, weil Schwarz-Gelb die Mehrheit in der Bundesversammlung verloren hatte.

Mit unverblümter Sprache und Sinn für die gezielte Provokation war Herzog auch nach seiner Amtszeit Ratgeber, Anreger und Kritiker in der Politik geblieben. „Ich mache mir Sorgen um unsere Demokratie“, warnte Herzog 2009. „Der untere Mittelstand wird zur strategischen Frage in Deutschland“, beklagte er den Einkommensverfall im Zuge der Krise.

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 09:47 Uhr