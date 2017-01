Redakteur der „Sächsischen Zeitung“ : AfD in Sachsen schließt Journalisten vom Landesparteitag aus

1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

Klipphausen | Der Landesparteitag der sächsischen AfD hat am Samstag einen Journalisten ausgeschlossen. Der Redakteur der „Sächsischen Zeitung“ musste den Saal in Klipphausen in Begleitung von Ordnern und unter Beifall der Parteitagsbesucher verlassen.

Der Ausschluss war von einem Delegierten beantragt worden. Dabei hatte er dem Journalisten vorgeworfen, „Hetzartikel“ verfasst und damit schon „Existenzen zerstört“ zu haben.

Eine große Mehrheit der rund 320 Delegierten stimmte dem Antrag zu. Der stellvertretende Landesvorsitzende Thomas Hartung hatte sich zuvor dagegen ausgesprochen.

von dpa

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:12 Uhr

