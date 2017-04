Von den Fluten mitgerissen : Zwei Todesopfer bei Hochwasser in Slowakei und Polen

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrzej Grygiel 1 von 1

Zwei Todesopfer hat ein Hochwasser in der Slowakei, Tschechien und Polen gefordert. Im Dorf Ochodnica in der nordslowakischen Region Kysuce stürzten in der Nacht zwei Männer mit ihrem Geländeauto in den Bach Ochodnicanka, wie lokale Medien berichteten.

Zwar konnten sich beide aus dem Auto befreien, sie wurden aber von den Fluten mitgerissen. Einem der beiden gelang es, sich an einen ins Wasser ragenden Baum zu klammern und um Hilfe zu rufen. So konnte der 41-Jährige von der Feuerwehr gerettet werden. Sein 60-jähriger Begleiter ertrank und wurde erst einige Stunden später tot gefunden.

Schon am Freitagabend war im nur 38 Kilometer weiter südlich gelegenen Dorf Hvozdnica ein 56-jähriger Mann tot aus einem Bach gezogen worden. Das berichtete ein Polizeisprecher am Samstag der Nachrichtenagentur TASR. Die Polizei warnte die Bevölkerung davor, die Kraft von Hochwasser führenden Bächen zu unterschätzen. Überschwemmte Straßen und Keller waren bereits vielerorts die Folge.

Auch in den benachbarten Regionen Tschechiens und Polens ließen starke Regenfälle bei gleichzeitiger Schneeschmelze in den Bergen schon am Freitag Bäche und Flüsse ansteigen. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz, um Dämme aus Sandsäcken zu errichten, Keller auszupumpen sowie überflutete Straßen und unterspülte Brücken abzusichern. Bis Mittag entspannte sich die Hochwasserlage in allen drei Ländern allmählich wieder.

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 17:31 Uhr