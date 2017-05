Jahresberichts zur Rauschgiftkriminalität : Zahl der Drogentoten 2016 erneut angestiegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Roessler 1 von 1

Berlin | Im vergangenen Jahr sind 1333 Menschen in Deutschland an ihrem Drogenkonsum gestorben. Das waren neun Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht 2016 zur Rauschgiftkriminalität hervorgeht. Den Bericht stellten die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, und der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, in Berlin vor.

Die Entwicklung ist besorgniserregend – seit einigen Jahren steigt die Opferzahl wieder. Gründe dafür sind Experten zufolge eine steigende Stoffqualität und sinkende Preise. Die Zahl der Drogentoten war 2015 um 18,8 Prozent auf 1226 gestiegen. Ein Jahr zuvor waren es 1032 - 2013 noch 1002 Drogentote. Bis 2012 ging die Opferzahl zurück.

2015 gingen die meisten Drogentoten auf den Konsum von Heroin zurück, hieß es bei der Vorstellung des Jahresberichts zur Rauschgiftkriminalität im vergangenen Jahr. Auch sogenannte „Legal Highs“ hätten zum Anstieg der Todeszahlen beigetragen.

Zahl der Drogentoten in Deutschland seit 2008:

Der Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Raphael Gaßmann forderte ein Umdenken in der Drogenpolitik. „Dass die Substanzen immer reiner und preiswerter werden, zeigt, dass wir mit der Verbotspolitik an diesem Ende nicht weiter kommen“, sagte Gaßmann. Für Bundes- und Länderregierungen bestehe längst dringender Handlungsbedarf, ein „Weiter so“ könne es nicht geben. „Wir brauchen fachpolitische Lösungen“, sagte der Suchtexperte.

Seit Jahren steige die Zahl der Drogentoten wieder, seit Jahren klagten Politiker darüber. „Aber es ändert sich nichts“, sagte Gaßmann mit Blick auf die Vorstellung des Berichts. Die gesundheitliche Versorgung von Suchtkranken etwa in Gefängnissen müsse besser werden. Viele der Drogentoten seien abhängige Häftlinge gewesen. Einige würden schon kurz nach ihrer Entlassung an einer Überdosierung sterben, weil sie im Gefängnis nicht oder nur unzureichend mit beispielsweise dem Heroin-Ersatzstoff Methadon versorgt würden.

erstellt am 08.Mai.2017 | 11:00 Uhr