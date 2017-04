Opfer willkürlich ausgewählt : USA: Mann zeigt Mord live via Facebook

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Die Polizei in Cleveland teilte mit, der bewaffnete und gefährliche Mann werde verdächtigt, einen 74-Jährigen getötet und die Tat live in dem sozialen Netzwerk übertragen zu haben. Das Opfer scheine willkürlich ausgewählt worden zu sein. Der mutmaßliche Täter habe darüber hinaus behauptet, weitere Menschen getötet zu haben. Dies sei aber noch nicht bestätigt. Die Polizei habe wohl hunderte Hinweise geprüft, aber keine Zusammenhänge zu anderen Vorfällen in der Stadt entdeckt.

Polizeichef Calvin Williams sagte: «Was heute geschah, ist sinnlos.» Der Täter habe eine Person willkürlich ausgewählt. Er forderte den Täter auf, sich zu stellen. Das Video wurde von Facebook drei Stunden nach der Tat gelöscht, wie die Webseite cleveland.com berichtete.

